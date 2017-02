Twin Saga: Viele neue Features in den nächsten Wochen

In der jüngeren Vergangenheit war es recht ruhig um das kostenlose MMORPG Twin Saga von Publisher Aeria Games geworden. Im Hintergrund ist aber offenbar eine Menge passiert. Die Verantwortlichen haben sich zu Wort gemeldet und einige spannende Neuerungen angekündigt, die euch im Verlauf der kommenden Wochen in dem Online-Rollenspiel erwarten.

So wird Twin Saga in der nahen Zukunft zum Beispiel um eine neue spielbare Charakterklasse erweitert. Was für eine Art von Kämpfer das sein wird, ist bislang nicht bekannt. Ebenfalls angekündigt: ein Archivsystem, ein Partner- und Heiratssystem, neue Dungeons, frische Zonen voller Quests und eine erhöhte Maximalstufe. Außerdem werden die Entwickler die Beuterate in Instanzen erhöhen, damit ihr die Dungeons mit mehr Belohnungen im Rucksack verlasst. Wann genau all diese Inhalte in der deutschen Fassung von Twin Saga verfügbar sein werden, steht noch nicht fest. Derzeit werde daran gearbeitet, alles zu lokalisieren. Außerdem sollen die Neuerungen nicht mit Bugs daherkommen, weswegen der Content auf Fehler überprüft wird.