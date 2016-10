Trove: Jetzt könnt ihr auf Deutsch oder Französisch zocken!

Deutsche Spieler haben bislang nicht unbedingt in die sprichwörtliche Röhre geschaut, aber wer der englischen Sprache nicht mächtig ist, dürfte bisher mit ein paar Hürden bei Trove zu kämpfen gehabt haben. Das gehört ab sofort der Vergangenheit an. Spielebetreiber Trion Worlds hat dem Spiel eine komplette Lokalisierung in deutscher sowie französischer Sprache verpasst. Um diese zu aktivieren, startet ihr lediglich den Launcher, wählt im Menüpunkt "Settings" den "General"-Tab aus und stellt unter "Language" die gewünschte Sprache ein. Startet ihr nun Trove, erstrahlen sämtliche Menüanzeigen und Texte in Deutsch. Jetzt sollte niemand mehr Probleme damit haben, in die kubische Welt mit den Quadratschädeln einzutauchen.