Tribal Wars 2: Bogenschießen zum Valentinstag

Jeden Tag gibt es bei dem Valentinstag-Event in Tribal Wars 2 ein Rad mit diversen Preisen. Ihr habt täglich einen Freischuss, um euch einen der Gewinne zu sichern. Der landet dann sofort in eurem Inventar und wird auf dem Rad ausgegraut, so dass ihr ihn kein zweites Mal erringen könnt. Allerdings besteht die Option, das Rad neu zu befüllen, statt auf die nächste Reihe an Preisen zu warten. Ein Timer unten links im Bild zeigt euch an, wann das Rad automatisch neu befüllt wird. Wollt ihr das aber selber einleiten, kostet euch der Vorgang beim ersten Mal 40 Kronen. Mit jeder weiteren Neubefüllung steigt der Preis um 100 Prozent.

Auch das kostenlose Strategiespiel Tribal Wars 2 kommt in diesen Tagen nicht ohne ein Event zum Valentinstag aus. Aber für euch Spieler ist das ja eine gute Sache, denn das bedeutet, dass ihr tolle Preise gewinnen könnt. Bei der Aktion dreht sich alles um Gwendoline. Damit die holde Dame mit einem Mann anbandelt, muss er sie zunächst einmal von sich beeindrucken. Also stellt ihr eure Künste als Bogenschütze unter Beweis.

Genauso kostet es euch was, wenn ihr mehrmals am Tag Pfeile auf das Rad schießen wollt. Der erste Versuch nach dem Freischuss verlangt nach 30 Kronen, jeder weitere kostet nochmal 30 Kronen mehr. Jedoch lassen sich auch weitere Freischüsse gewinnen. Ganz wichtig: All die kostenlosen Schüsse, die ihr nicht genutzt habt, gehen am Ende des Valentinstag-Events in Tribal Wars 2 logischerweise verloren. Wer sie also nicht nutzt, trägt selber die Schuld daran. Alle gewonnenen Items bleiben euch selbstverständlich erhalten.

Quelle: offizielles Forum