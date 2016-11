Total War - Arena: Allianz zwischen SEGA und Wargaming

Total War: Arena

Wargaming hat ein neues Vertriebslabel gegründet, um kleineren und größeren Entwicklern oder Studios im hart umkämpften Free-to-Play-Markt unter die Arme zu greifen. Unter anderem werden von Wargaming die passenden Werkzeuge, Ressourcen und die Plattform bereitgestellt, um einen Titel auf diesem Markt zu veröffentlichen. Zusätzlich dürfen Entwickler dabei auf Wargamings Community mit über 100 Millionen registrierten Spielern zurückgreifen. In welcher Form das passiert, hat der weißrussische Publisher noch offen gelassen. Möglich wäre es beispielweise, dass Entwickler nur einen Account nutzen, der für alle Spiele gültig ist oder es läuft lediglich auf Promotionaktionen hinaus, dass die Spiele untereinander direkt beworben werden.

Als erstes Spiel unter dieser neuen Marke wird Total War: Arena veröffentlicht. Dazu sind SEGA, Entwickler Creative Assembly und Wargaming eine strategische Allianz eingegangen. Allerdings befindet sich das historische Strategiespiel noch in der geschlossenen Testphase. Wer zu den Glücklichen gehört, die bereits mitmachen oder von uns einen Key bekommen hat, der kennt den Ablauf des Titels und weiß, was es bedeutet, in 10-gegen-10-Spieler-Kämpfen anzutreten.

Total War: Arena - Trailer: