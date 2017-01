Tibia: MMORPG aus Deutschland feiert 20. Geburtstag

Wenn ihr an die ältesten Online-Rollenspiele denkt, was fallen euch dann für Titel ein? Ultima Online? EverQuest? Ja, die zählen auf jeden Fall dazu, aber es gibt auch einen Titel aus deutschen Landen, den man dazurechen kann. Die Rede ist von Tibia. Das ehemalige Studentenprojekt entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem wahren Dauerbrenner und verzeichnet heute 30 Millionen registrierte Nutzer in über 200 Ländern. Jeden Tag sind knapp 100.000 Leute in der Fantasy-Welt unterwegs und erleben Abenteuer.

Nun wird Tibia 20 Jahre alt: Am 7. Januar 1997 wurde die Alpha-Version 1.0 veröffentlicht und das feiert der Regensburger Entwickler CipSoft mit einigen Aktionen. Bis zum 31. Januar sind die Straßen der Stadt Thais festlich geschmückt. Außerdem könnt ihr alte Lumpen von Zyklopen, Wölfen, Trollen und Bären erbeuten, um damit Piñata-Drachen am magischen Nähtisch bei der Magiergilde zu füllen. Sobald die Pappmaché-Figuren gefüllt sind, werden an mehreren Stellen in Thais lebendige Piñatas erscheinen, die es zu bekämpfen gilt. Ihr schlagt dann solange auf sie ein, bis sie platzen und allerlei Leckereien preisgeben. Diese Partys dauern jeweils eine Stunde und währenddessen erhalten alle Spieler 15 Prozent mehr Erfahrungspunkte.