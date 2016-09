The West: Wilder Westen trifft Weltraum

The West

Im kostenlosen Browserspiel The West des Hamburger Entwicklers und Publishers InnoGames geht es eigentlich darum, sich im Wilden Westen eine Existenz aufzubauen. Doch das neue Update, das heute erschienen ist, befasst sich mit einer ganz anderen Thematik. Schon damals, zu Zeiten von Cowboys, dem großen Goldrausch und der Ausbreitung der Eisenbahn in Nordamerika, hat bestimmt der eine oder andere abends am Lagerfeuer in den Sternenhimmel geblickt und sich gefragt, was da oben wohl sein mag.

So und nicht anders ergeht es derzeit Sheriff John Fitzburn in The West. Immerzu muss er über den Weltraum und seine unendlichen Weiten nachdenken. Er hat einen Artikel in der Zeitung gelesen und fragt sich seitdem, was die Welt jenseits von Mutter Erde zu bieten hat. Mit dem Update auf die Version 2.43 erlebt ihr in The West eine neue Questreihe, die aus 13 einzelnen Aufträgen besteht. Wenn ihr Level 135 erreicht oder längst überschritten habt, könnt ihr euch den Missionen zuwenden und dem Sheriff dabei helfen, den Himmel zu beobachten. Als Belohnung für den Abschluss der kompletten Questreihe erwartet euch der Erfolg „Weltraumabenteurer“.

Das ist aber noch nicht alles: Die Version 2.43 von The West bringt ebenso zwölf neue Ländergürtel mit sich. Auf einige davon habe die Community laut InnoGames schon lange gewartet. Mit dabei sind zum Beispiel Exemplare mit der norwegischen, schottischen, jamaikanischen und argentinischen Flagge. Ihr könnt sie im Shop erwerben.