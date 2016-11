Tera: Schlachtzug gegen einen mächtigen Drachen

Ein neuer Raid-Dungeon verlangt euch in Tera einiges ab. In der Instanz nehmt ihr es mit einem mächtigen Drachen auf. Außerdem gibt es neue Fähigkeiten für den Bogenschützen und die Gilden-gegen-Gilden-Kämpfe sind zurück.

Publisher Gameforge und der Entwickler Bluehole haben ein neues Content-Update für das kostenlose MMORPG Tera veröffentlicht. Im Mittelpunkt der Aktualisierung steht ein neuer Raid-Dungeon für 30 Spieler, der im Himmelreich der Götter angesiedelt ist. Dort nehmt ihr es mit dem Drachen Vergos auf, der sich als harter Gegner erweist. Natürlich schart er noch viele andere Kreaturen um sich, die sich euch in den Weg stellen. Die Instanz ist in vier Phasen unterteilt und soll die bislang schwierigste Herausforderung in Tera sein. Dementsprechend gute Items dürfte es dort aber auch zu erbeuten geben.

PvP-Fans werden sich über die Rückkehr der Gilden-gegen-Gilden-Kämpfe freuen. Der Entwickler Bluehole hatte dieses Feature vor einigen Monaten aus Tera entfernt, um erst mal in Ruhe daran arbeiten zu können. Eine verbesserte Version des Ganzen findet sich nun in dem Online-Rollenspiel, so dass ihr wieder überall in der Spielwelt Arborea mit eurer Gilde gegen andere Spielergemeinschaften Schlachten schlagen könnt.