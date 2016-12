Team Fortress 2: Es ist „Smissmas“-Zeit

In dem kostenlosen Multiplayer-Shooter Team Fortress 2 ist das Weihnachtsfieber ausgebrochen. Der Entwickler Valve hat das „Smissmass 2016“-Update veröffentlicht, mit dem neue „Festivizer“-Waffen Einzug halten. Das bedeutet, ihr könnt mit dem „Festivizer“ mehr Schießprügel und anderes Tötungswerkzeug festlich schmücken. Zum Beispiel lassen sich nun die Feueraxt, die Pistole oder der „Sandman“-Baseballschläger passend zum Weihnachtsfest dekorieren.

Doch nicht nur die Waffen erstrahlen in festlichem Glanz, es gibt auch 17 neue kosmetische Gegenstände, die von der Community erstellt wurden. Ihr könnt sie aus dem zeitlich begrenzt verfügbaren „Winter 2016 Cosmetic Case“ ziehen, für das ihr keinen Schlüssel benötigt. Den „Festivizer“ könnt ihr mit etwas Glück als Bonus erhalten, wenn ihr die Kiste öffnet. Des Weiteren bietet Team Fortress 2 mit dem Update neue Spottanimationen. Zwei davon wurden von Spielern entworfen („The Scotsmann's Stagger“ und „The Didgeridrongo“), eine dritte stammt von Valve selbst („The Table Tantrum“). Alle drei sind fortan im „Mann Co. Store“ erhältlich, in dem es obendrein derzeit vor Rabatten nur so wimmelt. Ausgewählte Kisten mit kosmetischen Items, Spottanimationen und Werkzeuge sind um 20 bis teilweise sogar 75 Prozent im Preis reduziert. Die Aktion läuft bis zum 11. Januar 2017.