Team Fortress 2: Grusel-Features zu Halloween angekündigt

Team Fortress 2

Der kostenlose Multiplayer-Shooter Team Fortress 2 kommt wie so viele andere Spiele nicht umhin, zu Halloween ein paar passende Inhalte zu liefern. Entwickler Valve hat auf der offiziellen Webseite des Free-to-Play-Spiels angekündigt, dass in der kommenden Woche alle vergangenen „Scream Fortress“-Events ihre Rückkehr feiern werden – natürlich nur für eine begrenzte Zeit. Einen konkreten Zeitraum, in dem die Inhalte spielbar sind, hat Valve aber nicht verraten. Zusätzlich wird es einige Halloween-Maps von der Community geben, spezielle Aufträge für diese Karten, eine besondere Halloween-Spottanimation, eine neue Kosmetikkiste und ein Item, das den Spottanimationen „ungewöhnliche Effekte“ verleiht.

Doch das ist längst noch nicht alles, worauf sich Fans von Team Fortress 2 in der Halloween-Zeit freuen dürfen. Valve arbeitet derzeit auch an permanenten Inhaltsergänzungen für den Actiontitel. So erwarten euch in Bälde ein neues Pyro-Pack, zahlreiche Verbesserungen für den kompetitiven Modus von Team Fortress 2 und eine frische Kampagne. Darüber hinaus ist generell von einem großen Update die Rede. Valve dürfte also noch andere Dinge in petto haben, die rund um Halloween ihren Weg in den Multiplayer-Titel finden werden. Ihr dürft also gespannt sein.