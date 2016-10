Tanki X: Alle Hulls auf einen Blick - Tipps zum Panzerbau

Anders als beispielsweise im Kriegsspiel World of Tanks könnt ihr eure Panzer in Tanki X selbst zusammenbasteln und gestalten. Ihr entscheidet, welche Wannen ihr verwendet und mit welchem Geschütztürm ihr in die Schlacht zieht. Wir geben euch einen Überblick über die Module, die ihr für eure Stahlkolosse verwenden könnt.

Tanki X

Zunächst einmal ist wichtig zu wissen, dass es in Tanki X drei verschiedene Gruppen von Wannen gibt, das sind die Untersätze beziehungsweise Hüllen eurer Panzer: Leicht, Mittel und Schwer. Je nachdem, für welche ihr euch entscheidet, werden Schnelligkeit und andere Attribute beeinträchtigt oder gefördert. Auch die Optik unterschiedet sich je nach Hull, so der englische Name für das Bauteil. Insgesamt gibt es sieben verschiedene. Wasp und Hornet gehören zu den leichten Untersätzen. Sie sind schnell und wendig, lassen sich durch stärkere Geschütze allerdings schnell zerstören. Die mittleren nennen sich Hunter, Viking und Titan. Sie sind ein wenig langsamer unterwegs, haben aber eine bessere Widerstandsfähigkeit und Angriffskraft. Sie eignen sich für Anfänger, die sich erst einmal mit den Funktionen in Tanki X vertraut machen oder Spieler, die während eines Matches öfter die Position wechseln wollen. Diese Hulls sind anpassungsfähig und für fast alle Situationen im Spiel einsetzbar, dafür aber in keiner Disziplin herausragend. Die schweren Hulls Dictator und Mammoth sind groß und sehr langsam. In schnelllebigen Partien und auf engen Maps solltet ihr sie lieber nicht einsetzen. Dafür helfen sie euch aber sehr bei der Verteidigung und Unterstützung eurer Verbündeten. Sie sind besonders widerstandsfähig und verfügen über eine hohe Angriffskraft. Wenn es euch gelingt, mit ihnen einen leichten Panzer zu treffen, könnt ihr ihn sogar komplett umkippen.

Hier seht ihr eine Übersicht der Hulls mit sämtlichen Stats: