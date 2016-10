Tanki X: So verdient ihr Kristalle - Tipps und Tricks

Tanki X

Ihr kennt das sicher aus verschiedenen Free-to-Play-Spielen: Ihr erspielt euch große Mengen einer Währung, um Upgrades oder neue Items freizuschalten, oder gebt echtes Geld aus, um schneller an den ganzen Kram heranzukommen. Doch das muss ja nicht unbedingt sein. In Bezug auf das kostenlose Actionspiel Tanki X stellt sich also die Frage: Wie verdient ihr Kristalle? Schließlich braucht ihr die wertvollen Steinchen, um sämtliche Geschütztürme, Wannen und Skins für euren Panzer freizuschalten. Wer die Brieftasche voll hat, kann sich natürlich die sogenannten X-Kristalle für echtes Geld kaufen und sie gegen die normalen Kristalle umtauschen: Um etwa 1.000 Kristalle zu erhalten, braucht ihr 100 X-Kristalle. Das kleinste Paket bietet 125 Stück zum Preis von 1,99 Euro.

Wenn ihr in Tanki X ohne dein Einsatz von Geld euren Panzer aufwerten wollt, erspielt ihr euch die Kristalle einfach. Dabei werden gute Leistungen auf dem Schlachtfeld auch dementsprechend belohnt. Das Prinzip ist simpel: Während einer Partie steigt der Schlachtfond an. Das ist die Menge an Kristallen, die am Ende eines Matches an die Spieler verteilt wird. Wie viel ihr davon erhaltet, hängt davon ab, wie viele Abschüsse und Punkte ihr erzielt habt. Je erfolgreicher ihr persönlich wart, desto mehr von dem Fond wandert auf euer Konto.