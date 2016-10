Tanki X: Tipps und Hinweise zu Gold-Boxen

Tanki X

Im kostenlosen Multiplayer-Panzerspiel Tanki X benötigt ihr Kristalle, um neue Waffen, Wannen und Farben für euer Vehikel zu kaufen. Eine Möglichkeit, ganz viele der wertvollen Steinchen auf einen Schlag zu bekommen, ist das Aufsammeln einer Gold-Box. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn die Kisten sind unfassbar selten.

Sie können während einer Partie droppen, wenn sich der Schlachtfond erhöht. Das ist die Menge an Kristallen, die am Ende eines Gefechts unter den Spielern aufgeteilt wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gold-Box vom Himmel herabregnet, ist jedoch sehr gering. In Tanki Online, dem Vorgänger von Tanki X, liegt sie bei 1 zu 10.000 für jeden Kristall, der dem Fond hinzugefügt wird. Wir gehen davon aus, dass das Erscheinen der Gold-Boxen in dem neuen Actionspiel von Entwickler AlternativaPlatform, das sich aktuell in der Open Beta befindet, ähnlich rar ist.

Wenn es tatsächlich mal dazu kommen sollte, dass in einer eurer Partien in Tanki X eine Gold-Box spawnt, dann bekommt ihr das auf jeden Fall mit. In so einem Fall informiert euch das Spiel per Textnachricht, dass eine Gold-Box in Kürze auf dem Schlachtfeld landen wird. Wo genau, verrät euch Tanki X nicht. Nach derzeit zehn Sekunden (in Tanki Online waren es noch 30) landet die Box irgendwo auf der Karte. Dann heißt es: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Vielleicht habt ihr Glück und die Gold-Box wird direkt vor eurer Nase beziehungsweise eurem Panzerrohr abgeworfen. Vielleicht habt ihr aber auch Pech und sie landet am anderen Ende der Map, wo sich ein anderer Spieler die Kiste schnappen kann, bevor ihr sie überhaupt erreicht. Allerdings muss es ja auch etwas Besonderes sein, wenn ihr so eine Gold-Box aufsammelt.