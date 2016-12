Tanki X Test: Schnelle Panzerschlachen mit aufpolierter Grafik

Tanki X verspricht im Vergleich zum Vorgänger Tanki Online eine bessere Optik und mehr Möglichkeiten, euren Panzer zusammenzubasteln. Ob dabei ein gutes Spiel herausgekommen ist, verraten wir euch im Test.

Es ist nun knapp sieben Jahre her, dass der russische Entwickler AlternativaPlatform sein Erstlingswerk Tanki Online veröffentlicht hat. Damals setzte das Team aus Perm auf Flash, um die flotten Mehrspielergefechte auf die Bildschirme dieser Welt zu bringen. Doch nicht erst seit gestern sieht das Spiel aus diesem Grund ziemlich altbacken aus. Da wurde es langsam mal Zeit, einen Nachfolger mit besserer Technik zu liefern. Genau das hat AlternativaPlatform getan: Tanki X basiert auf der Unity Engine und läuft nicht mehr im Browser. Ob der Titel im Vergleich zu seinem Vorgänger mehr als nur eine bessere Grafik zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem Test. Realismus sollen andere bieten Es dürfte nun niemanden überraschen, dass in Tanki X auch wieder die Kriegsmaschinen mit Kettenlaufwerken im Mittelpunkt stehen. Doch für diejenigen, die nun zum ersten Mal etwas über das Spiel lesen, sei das Prinzip kurz erklärt: Mit einem Panzer rollt ihr über relativ kompakte Karten, auf denen ihr euch mit anderen Spielern in verschiedenen Modi wie „Team Deathmatch“ und „Capture the Flag“ bekriegt. Im Gegensatz zu einem World of Tanks, War Thunder oder Armored Warfare spielt sich Tanki X aber wesentlich simpler. Es ist eben ein Arcade-Spiel und keine Simulation. Im Grunde könnte man den Titel als Arena-Shooter mit Panzern bezeichnen. Es gibt sogar Power-ups, etwa in Form eines Geschwindigkeits-Boosts oder eines erhöhten Schutzes vor feindlichen Attacken.

Sammelt ihr die Kisten auf den Karten ein, werdet ihr zum Beispiel schneller oder repariert euren Panzer.

Die Steuerung der Fahrzeuge erfordert kein stundenlanges Studium. Ihr lenkt euren Panzer ganz einfach per WASD durch die Levels und zielt mit der Maus auf eure Gegner. Wer einmal einen Shooter gespielt hat, wird sich sofort zurechtfinden. Die Tanks sind nur nicht so wendig wie menschliche Figuren und ihr könnt mit ihnen auch nicht wild durch die Gegend hüpfen. Tanki X ist weit davon entfernt, das Fahrgefühl von solchen Vehikeln in irgendeiner Art und Weise realistisch nachzubilden. Das ist aber auch gar nicht das Ziel der Entwickler gewesen. Tanki X soll schnelle Action für zwischendurch mit einer niedrigen Einstiegshürde bieten. Und genau das ist AlternativaPlatform auch gelungen. „Ich bau mir meinen Panzer“ Nun fragt sich manch einer von euch vielleicht, wo denn da die Spieltiefe steckt. Solche Multiplayer-Ballereien mögen ja ganz kurzweilig sein, doch wie will das Actionspiel euch länger an den PC fesseln? Die Antwort darauf findet ihr im Hauptmenü beziehungsweise der Garage. Denn euer Panzer lässt sich auf vielfältige Art und Weise modifizieren. Ihr habt die Auswahl aus dutzenden Geschütztürmen und Wannen (so nennt man den unteren Teil eines Tanks). Letztere bestimmen vor allem, wie schnell und wendig ihr seid, aber auch, wie viel Schaden ihr einstecken könnt. Eine dick gepanzerte Wanne bringt viele Trefferpunkte mit sich, so dass euer Vehikel nicht so schnell schrottreif geschossen wird. Dafür seid ihr damit aber auch sehr langsam und könnt Feindfeuer nicht so schnell entgehen wie mit leichter gepanzerten Modellen.

Tanki X bietet viele unterschiedliche Kanonen und Wannen.

Die Auswahl an Waffensystemen in Tanki X bietet eine große Bandbreite. Es gibt Laserkanonen, einen Flammenwerfer, ein doppeltes Gatling-Gun-Geschütz, eine Frostkanone oder auch Waffen, mit denen ihr eure Gegner auf weite Entfernungen aufs Korn nehmt und somit als Scharfschütze spielen könnt. Jedes Tötungswerkzeug hat seine Vor- und Nachteile. Die Twins-Kanone zum Beispiel, also die bereits erwähnte Zwillings-Gatling-Gun, schießt zwar mit einer sehr hohen Frequenz, kann aber bei zu langem Dauerfeuer euren ganzen Panzer zum Überhitzen bringen, womit ihr euch selber Schaden zufügt. Es wird also ein bisschen dauern, bis ihr die für euch passende Bewaffnung gefunden habt. Aber genau das macht eben auch den Reiz von Tanki X aus. Ihr wollt die für euch perfekte Kombination aus Geschütz und Wanne finden und damit auf den Schlachtfeldern rocken. Das Spiel bietet dabei wesentlich mehr Geschütze und Wannen als sein Vorgänger, so dass die Möglichkeiten, wie ihr euren Panzer zusammenbastelt, viel zahlreicher sind. Natürlich habt ihr aber nicht gleich auf alle Gegenstände Zugriff. Mit erspielten Kristallen schaltet ihr die Module frei. Die einen kosten euch mehr, die anderen weniger. Doch keine Bange: Ihr verdient in den Gefechten genug Kristalle. Natürlich könnt ihr auch echtes Geld investieren, um euch die Items frühzeitig zu besorgen, aber alles, was Auswirkungen auf das Gameplay hat, lässt sich freispielen und erfordert auch nicht zu langes Grinding. Lediglich einige Lackierungen für die Panzer, die rein kosmetischer Natur sind, lassen sich nur mit der Premiumwährung erwerben.

Wenn der gegnerische Panzer in einer Explosion aufgeht, ist das sehr befriedigend.