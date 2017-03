Tanki X: Neues Upgrade-System und Balancing-Anpassungen

Der russische Entwickler AlternativaPlatform hat ein neues Update für sein kostenloses Actionspiel Tanki X veröffentlicht, mit dem ein frisches Upgrade-System Einzug hält. Das heißt nicht, dass das Aufwerten eures Panzers nun gänzlich anders funktioniert. Das Team aus Perm hat aber einige Änderungen vorgenommen. So wurde die Anzahl der Meisterschaft-Levels von 100 auf 30 reduziert. Das Gleiche ist auch im Fall der Upgrades passiert.

Was euch freuen dürfte: AlternativaPlatform hat die Menge an Erfahrungspunkten, die ihr für das Erreichen des maximalen Meisterschaft-Levels in Tanki X benötigt, deutlich reduziert. Statt einer Million Punkten werden ab sofort „nur" noch 600.000 verlangt. Damit bleibt es nach wie vor eine Herausforderung, die höchste Stufe zu erreichen, aber es endet nicht mehr in ganz so extremem Grinding.

Darüber hinaus haben die Entwickler unter anderem an den Levelvoraussetzungen, um neue Slots für Module freizuschalten, und den Belohnungen für Upgrades geschraubt. Apropos: Wenn ihr in Tanki X im Rang aufsteigt, erhaltet ihr fortan bessere Belohnungen dafür. Von Rang 2 bis zur aktuellen Maximalstufe 101 wurden die Mengen an Kristallen und X-Kristallen, die ihr erhaltet, erhöht. Damit wird das Aufleveln in dem Multiplayer-Spiel zu einem noch größeren Motivationsfaktor.