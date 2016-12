In der Weihnachtszeit könnt ihr in Tanki X nicht nur spezielle Gegenstände erlangen, sondern habt auch noch die Chance auf einen großen X-Kristallgewinn.

Darüber hinaus erwartet euch eine Lotterie in Tanki X: Ein Spieler wird am Ende des Events der glückliche Gewinner eines Jahresvorrats an X-Kristallen sein. Wie viele Steinchen derjenige erhält, hängt von der Community ab. Denn für jeden Container, den die Spieler im Event-Zeitraum öffnen (egal ob er eine Match-Belohnung ist oder im Shop gekauft wurde), wird der Preispool größer. Solange ihr mindestens einen Container während der Aktion öffnet, seid ihr im Lostopf. Zudem erhält jeder Spieler, der den jeweils 10.000sten Container aufmacht, blaue Kristalle als Geschenk. Sämtliche Gewinner werden über die sozialen Kanäle bekannt gegeben und erhalten ihren Preis am selben Tag.

So langsam dürfte jedes Online-Spiel sein eigenes Weihnachts-Event haben. Auch in Tanki X hat jüngst ein solches begonnen. Der russische Entwickler AlternativaPlattform hält zum Fest einige spezielle Items für euch bereit, die ihr bis zum 2. Januar 2017 als Belohnung für abgeschlossene Partien erhalten könnt. Dazu zählen zum Beispiel zwei besondere Skins (einer für die „Freeze“- und einer für die „Wasp“-Kanone), die sehr selten sind, drei passende Graffitis sowie zwei Festtagslackierungen für euren Panzer .

Zu guter Letzt bringt das Weihnachts-Event in Tanki X noch ein Sonderangebot im Shop mit sich: Jedes X-Kristallpaket, das ihr euch derzeit kauft, enthält 50 Prozent mehr Inhalt gratis. Wenn ihr euch also sowieso mal wieder ein bisschen was von der Premiumwährung gönnen wolltet, lohnt sich das in diesen Tagen sehr. Im Gegensatz zum eigentlichen Event gilt dieses Angebot sogar noch ein wenig länger: Bis zum 12. Januar könnt ihr davon profitieren und euren X-Kristallhaushalt in Tanki X ordentlich auffüllen.

Quelle: offizielles Forum