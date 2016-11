Tanki X: Neue Karte und Hintergrundgeschichte live

Tanki X

AlternativaPlatform, die Macher von Tanki X, haben eine neue Karte samt Trailer für das gleichnamige Panzerspiel veröffentlicht. Damit dürfen Spieler im Downloadgame, das sich noch in der offenen Testphase befindet, auf mittlerweile sieben Karten zugreifen. Auf der neuesten Map, genannt West Prime, geht es allerdings etwas anders zu. Das Schlachtfeld ist für bis zu 20 Spieler ausgelegt, befindet sich auf einem urbanen Fabrikgelände und ist mit den unterschiedlichsten Überraschungen gespickt.

Unter anderem solltet ihr bei euren actionreichen Fahrten auf die teils interaktive Umgebung achten, denn wenn ein Panzer zu nah an eine der Schleifmaschinen der Fabrik kommt, kann es mitunter passieren, dass es hinterher nur noch Altmetall zu betaunen gibt. Stellt ihr euch hingegen klug an und geht taktisch vor, könnt ihr diese interaktiven Elemente zu eurem Vorteil nutzen und andere Panzerfahrer mitsamt ihrem Blechmonster in den Tod rammen.