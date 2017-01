Tanki Online: Fette Gewinne beim Puzzle-Wettbewerb

„Das Spiel“, so die simple Bezeichnung für das Event, dauert fünf Tage, bis zum 7. Januar. Jeden Tag um 10 Uhr postet das Entwicklerteam ein Video mit einem Puzzle . Eure Aufgabe ist es, ein Schlüsselwort zu finden. Wenn ihr euch gut schlagt, sammelt ihr während des Wettbewerbs in Tanki Online Punkte, deren Menge am Ende über die Belohnung entscheidet.

Tanki Online

Hier zählt vor allem Schnelligkeit. Der erste Spieler, der das richtige Wort herausfindet, erhält 100 Punkte, der zweite 99 und so weiter. Falls euch ein Fehler unterläuft, könnt ihr das am letzten Tag der Aktion noch korrigieren – dafür gibt es dann aber nur fünf Punkte. Zum Abschluss erfahrt ihr eure persönliche Punktezahl. Zu gewinnen gibt es folgendes:

Platz 1 : 1.000 Stück jedes Versorgungsgegenstands, 100 Gold-Boxen, 1 „Traum-Panzer“ (Module eurer Wahl)

: 1.000 Stück jedes Versorgungsgegenstands, 100 Gold-Boxen, 1 „Traum-Panzer“ (Module eurer Wahl) Platz 2 – 10 : 500 Stück jedes Versorgungsgegenstands, 20 Gold-Boxen, eine Ausrüstungsvariation nach Wahl

: 500 Stück jedes Versorgungsgegenstands, 20 Gold-Boxen, eine Ausrüstungsvariation nach Wahl Platz 11 – 100 : 100 Stück jedes Versorgungsgegenstands, 10 Gold-Boxen

: 100 Stück jedes Versorgungsgegenstands, 10 Gold-Boxen Keine Platzierung, aber mehr als 30 Punkte : 20 Stück jedes Versorgungsgegenstands

: 20 Stück jedes Versorgungsgegenstands Keine Platzierung, 25 Punkte: 10 Stück jedes Versorgungsgegenstands

Wer nicht alle fünf Schlüsselwörter korrekt herausfindet, geht leider leer aus. Um an dem Wettbewerb in Tanki Online teilzunehmen, müsst ihr mindestens auf dem Rang Stabsgefreiter sein und euch auf der Webseite zur Aktion anmelden. Das geht bis zum 6. Januar. Einsendeschluss für die gesuchten Wörter des Puzzle-Marathons ist am 7. Januar um 21.59 Uhr hiesiger Zeit. Die Gewinner werden am 9. Januar bekanntgegeben.

Quelle: Offizielle Webseite