Sweet Amoris: Geschenke zum 6. Geburtstag des Dating-Spiels

Wie schnell doch die Zeit vergeht. Seit sechs Jahren schon haben Spieler im kostenlosen Flirtspiel Sweet Amoris die Möglichkeit, ihren virtuellen Traumprinzen zu finden. Die ursprüngliche Version Amour Sucré jedenfalls ist schon so lange online. Und was darf bei einer Geburtstagsparty auf gar keinen Fall fehlen? Geschenke natürlich.

Geburtstagsoutfit.

Sobald ihr euch in Sweet Amoris einloggt, erwartet euch eine Überraschung in Form schicker Klamotten. Genauer gesagt handelt es sich um ein Teil des Sonderoutfits „Geburtstag“. Es steht euch kostenlos in eurem Kleiderschrank zur Verfügung.

Das ist aber noch nicht alles. Wenn ein Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wird es Zeit für eine Verschönerungskur. Daran haben die Entwickler nach eigener Aussage in den vergangenen Wochen gewerkelt. Es gibt einige Neuerungen an der Optik und Benutzeroberfläche, sowohl in der Browser-Version als auch in der App. Die Wohnung ist neu gestaltet worden und auch euer Kleiderschrank ist nun etwas übersichtlicher. Für eine bequemere Bedienung sorgt zudem eine frische Übersicht über eure Account-Infos und die Verwaltung eurer Ingame-Freunde wurden ebenfalls überarbeitet. Mehr Überblick über eure Abenteuer in Sweet Amoris bietet zudem eine neu integrierte Seite, auf der alle bereits absolvierten Episoden gelistet sind. Hinzu kommen noch viele weitere, kleinere Verbesserungen.

Falls ihr schon länger nicht mehr im Spiel aktiv wart, lohnt es sich dieser Tage also besonders, mal wieder auf Traumprinz-Jagd zu gehen.

Quelle: Offizielle Webseite