Supremacy 1914: „Die Hexagon-Strategie“ liefert neue Map

Die Karte in Supremacy 1914 ist punktsymmetrisch aufgebaut und verfügt über eine Haupt- sowie mehrere Nebeninseln. Laut Bytro Labs soll sie sich wunderbar für Szenarien eignen, in denen fünf gegen fünf Spieler antreten. Jeder startet dabei mit 13 Provinzen. Aufgrund der Beschaffenheit des Terrains ist es möglich, dass mehrere Orte auf der Map zeitgleich Schauplatz von Kämpfen sein können. Dadurch sollen euch auch zahlreiche strategische Möglichkeiten geboten sein.

Der Hamburger Entwickler Bytro Labs hat ein neues Update für sein kostenloses Strategiespiel Supremacy 1914 veröffentlicht. Das Ganze trägt den Namen „Die Hexagon-Strategie“ und liefert eine neue Karte, auf der ihr eure Schlachten und den Kampf um die Macht austragen könnt. Die große Besonderheit der Map: Die einzelnen Provinzen haben eine Hexagon-Form, daher auch der Name des Updates.

Die Provinzen auf der neuen Karte sind passenderweise in Hexagon-Form.

Die Designer von Supremacy 1914 empfehlen euch, bei Szenarien auf der neuen Karte die Friedensperiode zu aktivieren und mit der Einstellung „Startet, wenn voll“ zu spielen. Das neue Update für das Browserspiel hat jedoch einen Haken: Die Map ist nämlich ein Gold-Feature. Ihr könnt also nur dann auf der Karte spielen, wenn ihr 5000 Goldmark bezahlt habt oder ein Teil der Heeresleitung seid. Ohne die Investition von echtem Geld habt ihr also zumindest aktuell keine Möglichkeit, in der neuen Umgebung zu zocken.

Immerhin hat Bytro Labs aber noch ein paar andere Verbesserungen an Supremacy 1914 vorgenommen, von denen alle Spieler profitieren. Beispielsweise besteht ab sofort die Option, Teamspiele asymmetrisch zu füllen. Außerdem wurden ein paar Grafikfehler bei der Teamauswahl behoben, die Suchfunktion in der Zeitung läuft wieder ohne Probleme und im Diplomatiefenster werden die Spieler fortan korrekt gefiltert. So seht ihr auf einen Blick, wer aktiv und wer inaktiv ist.

Quelle: offizielles Forum