Der Erste Weltkrieg spielt nicht erst seit dem Shooter-Hit Battlefield 1 eine Rolle in der Videospielwelt. Schon lange vorher gab es Titel, die dieses Thema behandelt haben. Das kostenlose Browserspiel Supremacy 1914 ist eines davon. Das Strategiespiel bekommt in zwei Wochen ein neues Update, das eine Einheitenart hinzufügt, die bislang in den virtuellen Gefechten vermisst wurde: Demnächst reitet Kavallerie über die Schlachtfelder. Wer ein Frontpionier ist und somit Updates vorab in einer Betafassung testen darf, kann sich schon jetzt mit den Pferdereitern befassen.

Die Kavallerie zeichnet sich durch ihre Schnelligkeit und die tödliche Effizienz aus. Mit der Implementierung dieses neuen Einheitentyps verspricht der Entwickler Bytro Labs eine größere Vielfalt in der frühen Spielphase einer Runde in Supremacy 1914. So sollt ihr wählen können, ob ihr eher offensiv oder defensiv agiert. Die Kavallerie bringt vor allem den Nationen viel, die keinen Zugriff auf Öl haben. Die Reiter brauchen logischerweise keinen Treibstoff.