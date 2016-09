Surpremacy 1914: Sichert euch einen Startvorteil von 20€!

Supremacy 1914

Die Truppen in Supremacy 1914 benötigen weiter Unterstützung, denn die Konflikte in Europa nach der Jahrhundertwende zollen ihren Tribut. Wer sich jetzt freiweillig zum Dienst meldet, wird mit Ruhm und Ehre überschüttet, sofern er den Kriegsausgang überlebt. Wir suchen an dieser Stelle ebenfalls Nachwuchssoldaten und -heerführer, die ihr strategisches Geschick unter Beweis stellen wollen. Selbstverständlich wird diese Mühe nicht umsonst sein. Wer sich bis zum 10. Oktober über uns für das Browsergame Surpremacy 1914 registriert, dem greifen wir tatkräftig unter die Arme. Ihr erhaltet 15.000 Goldmark, mit denen ihr beispielsweise den Bau von Gebäuden beschleunigen, Spionage betreiben und die Moral eurer Truppe erhöhen könnt.