Super Mario Run: Erscheint diese Woche für Android!

Wer ein iPhone oder iPad sein Eigen nennt, kommt bereits seit Dezember vergangenen Jahres in den Genuss von Super Mario Run, dem ersten richtigen Mobilegame aus dem Hause Nintendo. Das Jump and Run mit dem berühmten Klempner als Titelfigur entwickelte sich rasch zu einem Download-Hit. Nun sollen in naher Zukunft auch endlich diejenigen mit Mario mobil hüpfen und springen können, die kein Apple-Gerät besitzen, sondern ein Android.

Wie Nintendo per Twitter bekannt gegeben hat, wird Super Mario Run am 23. März, also schon in dieser Woche, für die Smartphones und Tablets mit dem Betriebssystem von Google erscheinen. Ab Donnerstag könnt ihr euch den Titel kostenlos im Google Play Store herunterladen. Die Gratisversion ist jedoch nicht viel mehr als eine Demo, in der ihr die erste von insgesamt sechs Welten spielen dürft. Wollt ihr auch die anderen Levels meistern, müsst ihr dafür erst mal eine Gebühr von knapp zehn Euro bezahlen.