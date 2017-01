Super Mario Run: Release der Android-Version rückt näher

Super Mario Run gibt es momentan nur für iOS, doch das ändert sich bald - zumindest in Japan und in den USA.

Mit Super Mario Run hat Nintendo einen erfolgreichen Start als Produzent von Mobilegames hingelegt (die Social-App Miitomo lassen wir mal außen vor). Innerhalb von nur einer Woche wurde das Jump and Run mehr als 50 Millionen Mal heruntergeladen. Wirklich überraschend ist diese Zahl nicht: Der Klempner mit Schnauzbart ist die wohl bekannteste und beliebteste Videospielfigur der Welt und der Download des Spiels kostenlos. Wer jedoch mehr als die erste Welt mit ihren vier Leveln spielen will, muss 9,99 Euro bezahlen.

Bislang steht Super Mario Run leider nur für iOS-Geräte zum Download bereit. Das soll sich bald ändern, doch wann der Titel hierzulande für Android-Geräte erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Allerdings hat Nintendo mittlerweile zumindest schon mal verraten, wann ungefähr Super Mario Run in Japan und den USA für die Smartphones und Tablets mit dem Google-Betriebssystem verfügbar sein wird: Im März soll es soweit sein, das hat das Unternehmen über seine offiziellen Twitter-Accounts für die beiden Regionen bekannt gegeben. Ein genaues Datum steht aber noch nicht fest.

Ob diese Ankündigungen nun bedeuten, dass auch wir Europäer Super Mario Run in zwei Monaten auf unserer Android-Hardware spielen können, ist nicht gewiss. Möglicherweise müssen wir uns noch ein wenig länger gedulden.

Super Mario Run ist kein gewöhnlicher Endless Runner, auch wenn ihr mit dem Titelhelden lediglich hüpft, während er automatisch von links nach rechts läuft. Das Spiel besteht aus abgeschlossenen, per Hand designten Levels, weshalb der Begriff „Endless“ schon fehl am Platz ist. Im Grunde ist Super Mario Run ein klassischer Vertreter der Serie, den die Entwickler eben bloß an die Gegebenheiten der Smartphones und Tablets angepasst haben.

