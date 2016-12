Super Mario Run: Anmeldung für Android gestartet

Es dauert nicht mehr lange, dann können auch Android-Nutzer Super Mario Run herunterladen und ihr Geschick in Nintendos mobilem Jump'n'Run beweisen. Die Voranmeldung im Play Store ist eröffnet.

Super Mario Run

Wie viele davon dann auch Geld für zusätzliche Levels ausgegeben haben, steht auf einem anderen Blatt. Nur ein kleiner Bruchteil entscheidet sich für die Vollversion. Der Preis für alle Inhalte, 9,99 Euro, ist auch ganz schön stattlich für ein Mobilegame. Android-Nutzer haben bislang komplett in die Röhre geschaut, da Nintendo eine Kooperation mit Apple eingegangen war, um reichlich Features zu bekommen. Entsprechend erfolgte der Release zunächst iOS-exklusiv. Nun aber sieht es so aus, als sei die Version für Android nicht mehr fern. Im Google Play Store ist die Voranmeldung für Super Mario Run gestartet. Ihr könnt euch ab sofort registrieren. Das hat zur Folge, dass ihr an dem Tag, wenn das Mobilegame für Android erscheint, eine Benachrichtigung bekommt und sofort loslegen könnt. Aktuell ist noch nicht bekannt, wann der Release im Play Store erfolgt.

In Super Mario Run helft ihr dem kleinen Klempner dabei, Münzen zu sammeln und Gegner plattzumachen, wobei der Held von selber rennt. Ihr müsst „nur“ im richtigen Moment das Display eures Smartphones oder Tablets antippen, um Hindernisse zu überwinden und Belohnungen zu kassieren.

Quelle: Google Play Store