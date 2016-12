Heute ist es soweit. Eine der bekanntesten Figuren der Gaming-Branche bricht zu seinem ersten Abenteuer auf mobilen Endgeräten auf, denn heute, am 15. Dezember, erscheint Super Mario Run. In seinem neuesten Spiel rennt der pummelige, aber agile Klempner von ganz allein durch die Levels. Ihr müsst ihn lediglich anweisen zu springen, um Gegnern auszuweichen sowie Münzen und Items einzusammeln. Ja nachdem, wie lange ihr euren Finger auf dem Bildschirm lasst, ändert sich die Sprunghöhe und -weite. Das macht einhändiges Spielen mit Mario erstmals möglich und während ihr euch auf dieser Reise befindet, erkundet ihr bekannte Umgebungen wie Oberweltebenen, Höhlen, Spukhäuser, Luftgaleeren und die klassischen Festungen von Bowser und seiner Brut.

Insgesamt stehen euch 24 Levels in 6 Welten zur Verfügung, in denen es nach dem ersten Durchgang noch eine Menge zu entdecken gibt. So gibt es in jedem Abschnitt fünf pinkfarbene Münzen einzusacken. Nachdem ihr das geschafft habt, werden fünf Lila-Münzen im jeweiligen Level freischaltet und sollte es gelingen, diese ebenfalls einzusammeln, erscheinen fünf Schwarze. Darüber hinaus dürft ihr euer Talent in einem weiteren Modus unter Beweis stellen. In Toad Rally müsst ihr möglichst trickreich die meisten Münzen einsammeln und vergleicht danach eure Leistung mit Freunden. Außerdem dürft ihr mit den eingesammelten Münzen das Königreich ausbauen und neue Features sowie Charaktere freischalten.