Super Mario Run: Demo ab heute in allen Apple Stores

Super Mario Run

Am nächsten Donnerstag, den 15. Dezember, erscheint Nintendos erstes Mobile Game Super Mario Run. Doch wer die letzten sieben Tage nicht mehr warten kann, der sollte schleunigst einem Apple Store in seiner Nähe einen Besuch abstatten. Seit heute könnt ihr nämlich in sämtlichen Geschäften des Unternehmens mit dem angebissenen Apfel eine Demo von Super Mario Run ausprobieren. Zudem hat Nintendo of Americas CEO Reggie Fils-Aime das Spiel gestern Nacht in der The Tonight Show von Jimmy Fallon präsentiert und dabei ein paar weitere Details verraten. Ihr könnt im Spiel nicht nur mit Mario durch die Levels rennen sowie hüpfen und dabei Münzen einsammeln. Zusätzlich stehen Charaktere wie Luigi, Yoshi und Toad bereit.

Meet Super Mario Run: