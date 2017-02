Generell gibt es noch keine Informationen zu dem Online-Rollenspiel aus dem fernen Osten. Com2us hat weder einen offiziellen Titel noch irgendwelche Details zu den Inhalten preisgegeben. Das Ganze scheint also noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu stecken. Aber es soll ja auch noch mindestens ein ganzes Jahr dauern, bis das Spiel erscheint, vermutlich sogar noch länger.

Der südkoreanische Entwickler und Publisher Com2us veröffentlichte 2014 den rundenbasierten Strategie-RPG-Mix Summoners War: Sky Arena für iOS- und Android-Geräte. Nun gab das Unternehmen bekannt, dass es die Marke weiter ausbauen möchte und deshalb ein MMORPG im „Summoners War“-Universum produziert. Das Spiel soll in der ersten Jahreshälfte 2018 erscheinen. Com2us hat zwar noch nichts dazu gesagt, für welche Plattformen der Titel erscheinen soll, allerdings ist das Studio auf Mobilegames spezialisiert. Daher ist davon auszugehen, dass das „Summoners War“-MMO auf Smartphones und Tablets und nicht auf dem PC laufen wird.

Casey Lee, CEO von Com2us USA, sagt, dass das MMORPG nur der erste Schritt sein soll, die „Summoners War“-Marke weiter auszubauen. In Zukunft dürften da also noch mehr Projekte folgen. Com2us hat ein sogenanntes „IP Strategy Team“ gegründet, das sich darum kümmern soll, Summoners War zu einer vielfältigen Franchise zu machen. So ist von Cartoons, Romanen, Filmen und Merchandise die Rede.

Quelle: Pressemitteilung