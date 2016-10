Subway Surfers: „Transsylvanien“-Update zu Halloween

Subway Surfers

Der 31. Oktober rückt immer näher und damit auch das Halloween-Fest, die Nacht der Geister, Monster und Vampire. Auch an dem kostenlosen Mobilegame Subway Surfers von Entwickler und Publisher Kiloo Games geht dieses Ereignis nicht vorbei, ohne seine Spuren in Form eines Updates zu hinterlassen. Das liefert neue Inhalte, die natürlich dem kommenden Gruselfest angepasst sind. Für euch geht es nach Transsylvanien, der Heimat des wohl bekanntesten Blutsaugers überhaupt: dem legendären Graf Dracula, der schon in so vielen Filmen Jungfrauen ausgesaugt hat. Doch ihr geht dort nicht auf Vampirjagd, sondern surft durch eine Subway mit unheimlichen Burgen und mysteriösen Wäldern.

Das ist aber noch nicht alles, was das neue Update für den Endless Runner Subway Surfers zu bieten hat: So dürfen sich Besitzer eines Android-Smartphones oder -Tablets über das sogenannte „Hexed Board“ freuen. Es wurde exklusiv für die Version aus dem Google Play Store designt, iOS-Nutzer schauen diesbezüglich leider in die Röhre. Natürlich kommen die aber auch in den Genuss der sonstigen Inhalte, die das Halloween-Update abseits des neuen Schauplatzes zu bieten hat.

So könnt ihr das neue Jäger-Outfit für den freundlichen Werwolf Mike freischalten und das „Phantom Board“ verbessern, um damit seitwärts durch die Subway zu „zappen“, wie es in der Beschreibung des Updates heißt. Des Weiteren jagt ihr auf den Gleisen kleine Geister. Seid ihr dabei besonders erfolgreich, könnt ihr bei der „Weekly Hunt“ tolle Preise gewinnen.