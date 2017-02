Der Entwickler FireFly Studios hatte im Vorfeld des gestrigen Valentinstags auf Facebook eine kleine Aktion für sein kostenloses Strategiespiel Stronghold Kingdoms veranstaltet. Die ist nun abgelaufen und weil alles so verlief, wie sich das Studio aus England das vorgestellt hat, gibt es nun einen Preis für alle Spieler. Der Beitrag wurde auf dem sozialen Netzwerk mehr als 5.000 Mal geteilt und mit „Gefällt mir“ markiert, weshalb Firefly einen Bonuscode veröffentlicht hat. Damit sichert ihr euch ein dickes Bündel mit In-Game-Preisen.

Mit dem Gutscheincode 6252-0C1B-5671-3A41 sichert ihr euch in dem Multiplayer-Spiel Stronghold Kingdoms ein Zufalls-, zwei Armee-, ein „Super Zufalls-“ und ein „Ultimatives Zufallspaket“ sowie einen Token für sieben Tage Premiumstatus – wenn das mal kein nettes Geschenk ist! Um all das in dem Online-Spiel zu bekommen, müsst ihr euch im Client oder auf der offiziellen Webseite von Stronghold Kingdoms anmelden und dort auf „Account Details“ klicken. Dann geht ihr in den Bereich „Angebotcodes“, wo ihr den obigen Key in das entsprechende Feld eingebt. Die Preise findet ihr anschließend in den „Karten kaufen“- und „Premium-Token“-Bildschirmen in der Kartenübersicht.

Ganz wichtig: Der Bonuscode ist natürlich nicht ewig gültig. Die Preise sichert ihr euch nur dann, wenn ihr ihn bis zum kommenden Montag, den 20. Februar um 11:00 Uhr vormittags aktiviert. Wenn ihr Stronghold Kingdoms spielt, solltet ihr euch diese Gratislieferung an Paketen und Premiumspielzeit nicht entgehen lassen.