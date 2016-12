Stronghold Kingdoms: Adventskalender und Weihnachtsgeschenke

Weihnachten wird bekanntlich nicht erst seit dem vergangenen Jahrhundert gefeiert, sondern hat eine deutlich längere Tradition. Dementsprechend war das Fest auch schon im Mittelalter ein Thema, wenn auch noch ohne den ganzen Geschenkekram. Aber dafür mussten die Ritter und Bauern damals noch nicht ständig „Last Christmas“ ertragen.

Was es im Mittelalter noch nicht gab, sind Adventskalender. Doch das spielt für den Entwickler Firefly keine Rolle, wenn es um dessen kostenloses Strategiespiel Stronghold Kingdoms geht. In dem Spiel könnt ihr bis zum 25. Dezember täglich Gewinne abstauben. Hinter den Türchen des Adventskalenders verstecken sich Zufallspakete in unterschiedlichen Stufen sowie Tokens für sieben Tage Premiumstatus und Armee-, Verteidigungs-, Industrie- beziehungsweise Nahrungspakete. Wenn ihr Pech habt, verbirgt sich hinter der von euch geöffneten Tür keine Belohnung. Doch dann müsst ihr nicht traurig sein, denn in dem Fall dürft ihr am selben Tag noch eine weitere Tür öffnen. Und hinter der wird dann hoffentlich ein netter Preis auf euch warten.

Warum der Adventskalender von Stronghold Kingdoms nicht nur bis Heiligabend, sondern bis zum ersten Weihnachtsfeiertag gilt, hat einen guten Grund: Am 25. Dezember erhaltet ihr nämlich einen garantierten Gewinn. Da wird sich dann keine Tür als Niete erweisen.