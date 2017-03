Stormfall: Age of War: Tipps zu Maranischen Amuletten

Maranische Amulette sind im kostenlosen Strategiespiel Stormfall: Age of War wichtige Accessoires, mit denen ihr eure Einheiten verstärkt. Wir erklären, wie ihr an sie herankommt.

In einem Strategiespiel wie dem kostenlosen Browsergame Stormfall: Age of War ist eine schlagkräftige Armee sehr wichtig. Ihr könnt eure Truppe verstärken, indem ihr sie ausbildet, ihnen bessere Waffen in die Hand gebt und Kasernen und andere Gebäude ausbaut. Auch Forschungen können eure Armee verstärken. Darüber hinaus sind Maranische Amulette sehr nützlich. Mit ihnen beschwört ihr zusätzliche Einheiten herauf, die euch im Kampf beistehen und eure Truppe unterstützen. Es handelt sich dabei um Vampire . Es gibt acht verschiedene Arten der Blutsauger, die sich mit jeweils anderen Fähigkeiten zu euch gesellen: Suchende, Verlorene, Priesterinnen und Reiter sind die vier Standard-Vampire. Succubi, Untote Drachen, Abtrünnige und Assassinen sind noch stärker und führen eure Armee schneller zum Sieg.

Bevor ihr die Wesen anheuern könnt, müsst ihr um die Gunst der Göttin Mara bitten. Das tut ihr, indem ihr an ihrem Altar ein Opfer Form von Gold und Eisen darbietet . Wie viel ihr der Göttin überlasst, ist eure Entscheidung. Für je 1 Gold und 1 Eisen sackt ihr dieselbe Menge Maranische Amulette ein. Für 500 von jedem Rohstoff gibt es also 500 Schmuckstücke. Nach einer Stunde Wartezeit könnt ihr erneut Amulette anfordern.

Stormfall: Age of War

Wer genug Saphire hat, kann die Premiumwährung in Stormfall: Age of War auch direkt in Schmuck umtauschen. Ihr überspringt damit die Wartezeit, müsst aber trotzdem dieselbe Menge Gold und Eisen investieren. Es lassen sich beliebig viele Amulette lagern, sofern ihr in eurem Inventar genug Platz habt.

Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, um sich Maranische Amulette zu sichern. Dafür müsst ihr Amulett-Heiligtümer erobern. Immer, wenn euch das gelingt, sahnt ihr ebenfalls Schmuckstücke ab.

Neben der erhöhten Kampfkraft benötigen Einheiten, die ihr mit Maranischen Amuletten heraufbeschwört, weniger Nahrung. Dadurch bleiben euch mehr Rohstoffe für weitere Einheiten erhalten. Neben den Amuletten braucht ihr spezielle Künste, um Vampire auf den Plan zu rufen, ähnlich wie bei Drachen. Erst, wenn ihr sie freigeschaltet habt, könnt ihr neue Einheiten ausbilden.

Quelle: Offizielle Webseite