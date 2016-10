Star Wars: The Old Republic

Bereits im Juli hatten Electronic Arts und BioWare die große Erweiterung “Knights of the Eternal Throne” für das Sci-Fi-Epos Star Wars: The Old Republic angekündigt, allerdings ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Bislang stand im Grunde nur fest, dass die neuen Inhalte im Herbst erscheinen und eine neue Story starten werden, die sich an die aktuelle Geschichte von „Knights of the Fallen Empire“ anschließt. Nun haben EA und BioWare eine umfassende Teaser-Webseite zum Add-on veröffentlicht, ebenso wie einen ersten Trailer sowie einen konkreten Starttermin.

Demzufolge steht euch die Erweiterung „Knights of the Eternal Throne“ ab dem 2. Dezember zur Verfügung – vorausgesetzt, ihr seid ein Premium-Spieler. Die Vorbestellungsphase hat schon begonnen. Außerdem gibt es Belohnungen für diejenigen, die in Star Wars: The Old Republic bereits vor dem Release des Updates ein Abonnement abgeschlossen haben. Wer am 25. Oktober Premium-Spieler in SWTOR ist, bekommt Shae Vizla, die berüchtigte Söldnerin, als Gefährtin. Wenn ihr am 27. November ein Abo habt, könnt ihr euch über einen schnellen Aufklärungsläufer freuen, und seid ihr ohne Unterbrechung zwischen dem 25. Oktober und dem 27. November Abo-Spieler in Star Wars: The Old Republic, erhaltet ihr drei Tage früher Zugang zur Erweiterung.