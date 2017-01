Star Trek Online: „Reckoning“-Update veröffentlicht

In der zwölften Staffel von Star Trek Online bekommt ihr es mit den fiesen Tzenkethi zu tun. Euch erwarten eine Kampfzone und zwei Wartelisten sowie neue Raumschifftechnologien.

Star Trek Online feiert in diesem Jahr seinen siebten Geburtstag und passend dazu haben Publisher Perfect World und Entwickler Cryptic Studios ein großes neues Update veröffentlicht. Die zwölfte Staffel des kostenlosen Online-Rollenspiels ist mit der „Reckoning“-Erweiterung gestartet, in der es um die Lukari geht. Unter der Führung von Captain Kuumaarke haben sie sich aufgemacht, ungewöhnliche Aktivitäten am Rande des Alpha-Quadranten zu untersuchen. Wie sich herausstellt, versuchen dort die bösen Tzenkethi, die Kraft der Protomaterie für ihre Zwecke einzusetzen. Die Lukari können sich dieser Bedrohung nicht allein stellen und benötigen daher die Hilfe der Allianz. Unter anderem greift ihnen der klingonische General Rodek unter die Arme, aber auch ihr seid bei der Bekämpfung der Tzenkethi gefragt.

Dementsprechend gibt es in Star Trek Online neue Wartelisten: In “Tödliche Schwerkraft“ unterstützt ihr die I.K.S Kor und die U.S.S. Jupiter bei einem Angriff auf die Verarbeitungsstationen der bösen Alien-Rasse und in „Die Tzenkethi-Front“ helft ihr bei der Verteidigung des Eta-Serpentis-Systems und zerstört die Basen der Schurken. Beide Wartelisten sind für Spieler auf Stufe 60 geeignet und ihr könnt sie auf den drei Schwierigkeitsgraden „Normal“, „Schwer“ und „Elite“ spielen. Zudem gibt es eine neue Kampfzone.