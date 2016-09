Agents of Yesterday - Artifacts erscheint in wenigen Wochen.

Anfang Juli erschien die Erweiterung "Agents of Yesterday" für das kostenlose Sci-Fi-MMO Star Trek Online. Nun kündigen Cryptic Studios und Perfect World ein Update für das jüngste Add-on an. Am 25. Oktober soll Agents of Yesterday - Artifacts veröffentlicht werden und einige neue Inhalte liefern.