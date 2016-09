Star Trek - Alien Domain: Guide zu den Waffensystemen

Star Trek: Alien Domain

Um im Weltall zu überleben, braucht ihr gute Waffensysteme, mit denen ihr euch gegen die zahlreichen Gefahren zur Wehr setzen könnt. In Star Trek: Alien Domain startet ihr natürlich nicht mit den stärksten Kanonen. Im Verlauf eures Sci-Fi-Abenteuers könnt ihr allerdings immer wieder bessere Waffensysteme erbeuten. Wie genau das funktioniert, wollen wir euch an dieser Stelle einmal erklären.

Zum einen besteht die Chance, neue Waffen in der letzten Elite-Instanz eines Sektors zu ergattern. Mit etwas Glück zieht ihr sie aber auch aus Kisten. Darüber hinaus gibt es bei manchen Events Waffensysteme als Belohnung. Eine weitere Möglichkeit ist es, im Tausch-Shop Ausrüstungsteile gegen Waffen einzutauschen. Zu guter Letzt gibt es noch die Option, neue Waffen im VIP-Shop zu kaufen. Das Angebot dort wird ständig aktualisiert.

Die Waffen in Star Trek: Alien Domain sind in verschiedene Seltenheitsstufen eingeteilt, wie ihr das von anderen MMORPGs kennt. Es gibt minderwertige, gewöhnliche, ungewöhnliche, seltene, überlegene und epische Items. Je seltener ein Gegenstand ist, desto stärker ist er. Allerdings gibt es auch noch mal 14 Qualitätsstufen, die sich logischerweise auf die Stärke auswirken. Jede Waffe in Star Trek: Alien Domain verfügt übrigens über eine eigene Fähigkeit. Diese Skills könnt ihr nur dann nutzen, wenn ihr die jeweiligen Kanonen in eurem Flaggschiff eingebaut habt.