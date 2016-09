Star Trek: Alien Domain

Im kostenlosen Browserspiel Star Trek: Alien Domain von Publisher GameSamba seid ihr nicht als einzelnes Raumschiff in den Weiten des Weltalls unterwegs. Im Verlauf des Spiels baut ihr eure eigene, mächtige Sternenflotte auf. Direkt zum Start eures Abenteuers bekommt ihr schon eine Reihe von Sternenschiffen gestellt. Später könnt ihr weitere Flieger erforschen und bauen. Welche Modelle, hängt von der Wahl eurer Fraktion ab. Doch die Schiffe fliegen natürlich nicht von alleine, also müsst ihr Offiziere rekrutieren und sie den einzelnen Maschinen zuweisen.

Um in Star Trek: Alien Domain Offiziere zu bekommen, sammelt ihr Abzeichen, die ihr im Rekrutierungsmenü erhaltet. Sie sind in zwei Arten unterteilt: normale und Elite-Offiziere. Außerdem gibt es die Charaktere in drei Sternestufen. Ein Offizier mit drei Sternen ist natürlich von bester Qualität und seine Attribute und Fähigkeiten verbessern sich bei Stufenanstiegen in höherem Maße als bei Figuren mit weniger Sternen. Um Offiziere zu verbessern, könnt ihr sie mit Erfahrungskarten „füttern“.

Eure gesamte Flotte organisiert ihr im Flottenmenü von Star Trek: Alien Domain – logisch. Hier erhaltet ihr nicht nur detaillierte Informationen über die einzelnen Schiffe, sondern weist ihnen zum Beispiel neue Waffen, Torpedos, Schilde oder Antriebe zu. Außerdem bestimmt ihr in dem Fenster, welches Gefährt das Flaggschiff eurer Flotte sein soll. Die Maschinen lassen sich zudem reparieren oder auch zerstören. Solltet ihr ein zahlender VIP-Spieler in Star Trek: Alien Domain sein, habt ihr die Option, die Namen eurer Schiffe zu ändern. Solltet ihr kein Geld in das Spiel investieren, bleibt euch diese Möglichkeit leider verschlossen.