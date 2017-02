Star Torpia: Sci-Fi-Strategiespiel feiert Release

Schon im September 2015 war Star Torpia in die Closed Beta gestartet , vor knapp einem Jahr folgte der Beginn der öffentlichen Beta, an der alle interessierten Spieler teilnehmen konnten. Nun hat das Browsergame offenbar einen Stand erreicht, der einer Release-Version würdig ist. Jedenfalls gibt upjers bekannt, dass das Spiel offiziell veröffentlicht wurde.

Star Torpia

Große inhaltliche Neuerungen gehen damit allem Anschein nach nicht einher, zumindest gibt es keine Informationen zu etwaigen Content-Updates, die den Release begleiten.

Star Torpia ist ein Weltraum-Strategiespiel, in dem ihr die Kontrolle über einen fremden Planeten übernehmt. Dort geht es in klassischer Weise um den Aufbau einer Basis und den Abbau von Ressourcen, die ihr wiederum in die Ausweitung eures Machtbereichs investiert. Natürlich gehört auch eine Armee dazu, mit der ihr versucht, weitere Planeten zu erobern. Daneben treibt ihr die Forschung voran, um neue Spieloptionen und noch effektivere Technologien freizuschalten. Ganz leicht ist es natürlich nicht, das Weltall zu dominieren. In Star Torpia begegnet ihr unter anderem den aggressiven Thanatoniern – das sind furchterregende Aliens, gegen die ihr nur mit starken Einheiten und taktischem Geschick ankommt.

Star Torpia könnt ihr gratis direkt im Browser spielen, nachdem ihr euch einen Account bei upjers angelegt habt.

Quelle: Offizielle Webseite