Der St. Patrick’s Day steht kurz bevor. Schon in zwei Tagen, genauer gesagt am 17. März, ist es soweit. Passend dazu findet in dem Pferdespiel Star Stable das „Fortuna Festival“ statt. Dabei begegnet ihr dem griesgrämigen Kobold Chaun. Dessen größtes Begehr ist, wie sich das für Kobolde nun mal gehört, Gold. Und das edle Metall findet man ja bekanntlich am Ende eines Regenbogens. Deswegen reist Chaun die ganze Zeit neben einem Regenbogen her. Sein Problem: Jedes Mal, wenn ein Regenbogen woanders erscheint, verliert der Kobold einen Teil seines Schatzes. Also braucht der kleine Wicht eure Hilfe.

Auf der Insel Jorvik, dem Schauplatz von Star Stable, erscheinen in den kommenden zwei Wochen an verschiedenen Stellen Regenbögen. Es ist immer nur einer sichtbar. Mal findet ihr einen Bogen bei Golden Hills, mal bei Dews Farm in Epona, mal bei den „Vergessenen Feldern“, dem „Valedale See“, den „Everwind Feldern“, den „Goldenen Feldern“ oder bei Firgrove. Es kann vorkommen, dass ihr einen Regenbogen nicht sofort seht, nachdem ihr euch gerade erst in Star Stable eingeloggt habt. In dem Fall wartet ihr einfach auf das nächste Exemplar.