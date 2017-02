Das Online-Spiel Star Stable könnt ihr grundsätzlich kostenlos herunterladen und ausprobieren. Doch im Gegensatz zu vielen anderen Free-to-Play-Titeln stehen euch nicht alle Inhalte und Features zur Verfügung, wenn ihr kein zahlender Kunde seid. Dazu müsst ihr ein Star Rider werden, sprich: Ihr müsst ein Abonemment abschließen. Nur dann dürft ihr die gesamte Insel Jorvik erkunden, euren eigenen Reitclub eröffnen oder die Disko in Fort Pinta besuchen. Außerdem haben Star Rider noch ein paar weitere Vorteile. Zum Beispiel werden ihnen jede Woche 100 Star Coins gutgeschrieben, mit denen sie sich Kleidung, Ausrüstung und neue Pferde kaufen können. Apropos Pferde: Exklusive „Stare Rider“-Rösser hat das Spiel ebenfalls zu bieten. Dazu gehören die Friesen, die Andalusier und die Araber.

Star Stable

Wenn ihr euch für Star Stable interessiert und schon immer mal in das Pferdespiel hineinschnuppern wolltet, bietet sich derzeit die perfekte Gelegenheit dazu. Der schwedische Entwickler Star Stable Entertainment hält einen Bonuscode für euch bereit. Wenn ihr bei der Anmeldung den Code VALENTINE eingebt, bekommt ihr einen ordentlichen Startbonus in Form von 100 Star Coins (das ist die Premiumwährung in Star Stable) und einer zehn Tage andauernden „Star Rider“-Mitgliedschaft.

Somit könnt ihr euch den Titel ganz genau anschauen und müsst nicht anhand einer eingeschränkten Version entscheiden, ob ihr nun längerfristig spielen und dafür auch Geld bezahlen wollt. Ganz wichtig: Der Bonuscode ist nur bei einer Neuregistrierung nutzbar. Falls ihr also schon einen Account für Star Stable besitzt und gehofft hattet, die Gratis-Münzen und die -VIP-Mitgliedschaft abzustauben, müssen wir euch leider enttäuschen.

Quelle: offizielle Webseite