Star Stable: Weihnachtsfest auf Jorvik

In Star Stable weihnachtet es sehr. Nicht nur helft ihr dabei, das Fest vorzubereiten, ihr könnt euch auch kreativ ausleben und ein Single-Cover für Jorviks Superstar Raptor entwerfen.

Viele geschlossene Türchen im Adventskalender gibt es nun wahrlich nicht mehr, daher wird es höchste Zeit, dass auch im Pferdespiel Star Stable die letzten Vorbereitungen fürs Weihnachtsfest getroffen werden. Der Ratsmann in Silverglade braucht eure Hilfe dabei, damit das Fest der Liebe unvergesslich wird. Wenn ihr seine Mission erledigt, winken natürlich Belohnungen, vielleicht sogar ein ganz spezielles Geschenk. Lasst euch überraschen!

Gerade vor Weihnachten herrscht in der erst kürzlich hinzugefügten Hauptstadt in Star Stable, Jorvik City, reger Trubel. Daher hat sich das Entwicklerteam dazu entschlossen, die Ersatzbusse noch länger einzusetzen, damit sich niemand Sorgen um Transportmöglichkeiten machen muss. Bis nächsten Mittwoch (28. Dezember) könnt ihr zwischen vier verschiedenen Bussen wählen, wenn ihr einen Ausflug in die Stadt unternehmen wollt.

Darüber hinaus gibt sich pünktlich zum Fest Raptor die Ehre, der eine Weihnachtsversion seines Hits Jorvik City aufgenommen hat. Er präsentiert den Song bei einer kleinen Tour durch Gouveneursfall und ist dabei – passend zur Jahreszeit – auf einem Schlitten unterwegs. Zeit für Auftritte im Einkaufszentrum bleibt daher in den kommenden Tagen nicht. Was ihr für Raptor tun könnt? Nun, der Star braucht eure Hilfe beim Design eines Covers für seine Weihnachtssingle. Wenn ihr euch kreativ betätigen wollt, kreiert einfach ein quadratisches Bild und ladet es auf Instagram mit dem Hashtag #XMASRap hoch. Einsendeschluss ist am 5. Januar. Beachtet, dass eure Teilnahme nur zählt, wenn ihr Star Stable auf Instagram folgt, außerdem muss euer Account natürlich öffentlich sein, damit alle euer Kunstwerk bewundern können. Das Sieger-Cover landet dann mitsamt der Single auf Spotify.