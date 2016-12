Nachdem erst in der vergangenen Woche mit „Mein Stall“ die Behausung für eure Pferde im Online-Spiel Star Stable runderneuert wurde, erwartet euch heute schon das nächste große Update. Und das hat wirklich etwas Besonderes zu bieten, denn der schwedische Entwickler Star Stable Entertainment hat Jorvik City angekündigt. Richtig gelesen, die Insel des Pferdespiels wird um eine große Hauptstadt erweitert. Doch obwohl das Update schon heute erscheinen soll, haben die Entwickler noch nicht sonderlich viele Informationen zu der neuen Umgebung verraten. Dafür gibt es einen Trailer, der euch ein paar erste Eindrücke von der Stadt bietet.

Aus dem Video lässt sich natürlich auch ein bisschen was ableiten. So sehen wir zum Beispiel, dass Jorvik City über eine Straßenbahn verfügt. Ob ihr mit der durch die Ortschaft fahren könnt, um vielleicht Laufwege abzukürzen, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass es in Jorvik City einige Shopping-Möglichkeiten geben wird. Unter anderem ist in dem Trailer ein Bekleidungsgeschäft zu sehen, das mit einem, „Opening Soon“-Schild versehen ist. Außerdem dürft ihr einen Blick auf ein größeres Cafe beziehungsweise eine Eisdiele werfen. Darüber hinaus ist in einer Einstellung ein Quest-Geber zu sehen. In Jorvik City werdet ihr also einige neue Aufträge annehmen können.