Star Stable: „Mein Stall“-Update mit Problemen gestartet

Das Pferdespiel Star Stable wurde jüngst mit dem „Mein Stall“-Update versorgt, das, wie der Name es andeutet, den Stall für eure Pferde auf der Insel Jorvik komplett überarbeitet hat. Die Einrichtung bekam nicht nur eine neue Optik verpasst, sondern auch mehr Platz für eure Vierbeiner. Doch das Update hat auch ein paar Fehler mitgebracht und damit für Ärger gesorgt. Der Entwickler Star Stable Entertainment hat sich mittlerweile dazu geäußert und beteuert, dass er daran arbeite, die Bugs zu beseitigen.

Zum einen haben sich einige Spieler darüber beklagt, dass ihre Pferde verschwunden seien. Dem ist zum Glück nicht so, denn laut den Entwicklern seien die Rösser sicher in der Datenbank von Star Stable gespeichert. Der Grund für die Beschwerden sei ein visueller Fehler, weswegen die jeweiligen Tiere einfach nicht zu sehen seien. Es soll mitunter helfen, wenn ihr die Pferde sortiert oder vom Inventar in die Boxen zieht. Die Entwickler versuchen aber, das Problem schnellstmöglich aus der Welt zu schaffen.