Der schwedische Entwickler Star Stable Entertainment aus Stockholm hat ein neues Update für sein Pferdespiel Star Stable veröffentlicht. Und was freut die Fans des virtuellen Reitabenteuers wohl am meisten? Klar, neue Tiere! Mit der Aktualisierung findet sogar eine Rasse ihren Weg ins Spiel, die selbst diejenigen kennen dürften, die sich eigentlich gar nicht für Pferde interessieren. Die Rede ist vom Mustang. Und der ist schon was Besonderes, schließlich leben Mustangs in der Wildnis Nordamerikas. Sie sind nicht vom Menschen domestiziert, stammen aber von Hauspferden ab, die die Spanier im 16. Jahrhundert in die „Neue Welt“ mitgebracht hatten.

In Star Stable könnt ihr trotzdem auf den Mustangs reiten, die es in drei verschiedenen Farben gibt: Schwarz, Braun-Gescheckt und Kastanienbraun. Ihr könnt sie auf Marleys Farm in Silverglade kaufen, sobald ihr Level 7 erreicht habt und natürlich über das nötige Kleingeld verfügt. Ein Mustang in Star Stable kostet 969 Star Coins. Immerhin braucht ihr kein bestimmtes Rufniveau, um eines der wilden Pferde reiten zu dürfen.