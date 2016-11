Star Stable: „Mein Stall“-Update erscheint in wenigen Tagen!

Noch in diesem Monat erscheint das langersehnte Update für Star Stable, das die neue Version eures Heimatstalls integriert. Aber schon in dieser Woche gibt es einige wichtige Neuerungen.

Die Aufregung in der aktiven Community von Star Stable ist groß, seitdem das „Mein Stall“-Update für das Pferdespiel angekündigt wurde. Dabei handelt es sich um eine generalüberholte Version eures Heimatstalls, die nicht nur mehr Platz für eure vierbeinigen Freunde liefert (zwei zusätzliche Boxen, also für elf statt wie bisher neun Pferde), sondern auch besonders schick aussieht. Mit Star Coins könnt ihr den Stall sogar bis auf maximal 18 Plätze aufrüsten. Nun haben die Entwickler per Video bekanntgegeben, wann „Mein Stall“ veröffentlicht wird. Demzufolge erscheint das entsprechende Update noch in diesem Monat, genauer gesagt am 30. November. Damit wird zudem die Pferdeinsel durch eine eigene Weide für eure Pferde ersetzt. Sie funktioniert genauso, aber ihr könnt sie gratis nutzen.