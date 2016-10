Star Stable: Der Stall wird umgebaut

Star Stable

Der Herbst ist eigentlich nicht die beste Jahreszeit, um zu renovieren. Es ist kalt, feucht und windig. Doch was ein echter Pferdeliebhaber ist, der will es seinen Tieren in der bitterkalten Jahreszeit so schön wie möglich machen. Der Spielebetreiber des Browsergames Star Stable weiß das natürlich und hat für den kommenden Monat ein schmuckes Update angekündigt.

„Mein Stall“ wird im November erscheinen und euren bisherigen Heimatstall ersetzen. Damit einher geht eine Vergrößerung eurer Boxen. Bislang könnt ihr derzeit maximal zehn Pferde als euer Eigentum halten. Neun befinden sich stets im Stall und eines reitet ihr. Der neue Stall verfügt über zwei weitere Unterstellplätze für stolze Rösser, so dass ihr künftig 12 Gäule gleichzeitg betreuen könnt. Sollte euch der Platz dann immer noch nicht genügen, besteht die Möglichkeit, mit Star Coins das Gebäude auf bis zu 18 Plätze aufzustocken. So macht ihr aus eurem kleinen Pferdebetrieb nach und nach ein richtiges Gestüt. Außerdem wird es verschiedene Designelemente geben, mit denen ihr dem Stall einen individuellen Anstrich verpassen dürft.