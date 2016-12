Im kostenlosen Weltraum-Actionspiel stehen die Raumschiffe im Mittelpunkt – ist ja logisch. Deswegen ist es immer toll, wenn ihr ein neues Vehikel für die packenden Gefechte im All freischaltet. Und noch toller ist es, wenn ihr bei uns ein besonderes Schiff abstauben könnt. Genau das ist nun der Fall, denn in Zusammenarbeit mit Gaijin Entertainment verschenken wir Gutschein-Codes für eine ganz spezielle Maschine: Ihr könnt die „Blackhort Rank III Jericho“ gewinnen. Dabei handelt es sich um ein Premiumschiff, für das ihr normalerweise echtes Geld bezahlen müsst. Aber ihr habt ja uns.

Die Bonuscodes bieten euch nicht nur ein neues Raumschiff für euren Hangar in Star Conflict. Obendrauf wird euer Account noch für eine Woche zum Premiumkonto. Damit genießt ihr sieben Tage lang Vorteile wie zum Beispiel mehr Belohnungen am Ende einer jeden Schlacht in Star Conflict. Ihr bekommt 50 Prozent mehr Credits und Synergie sowie zwei Bonusversuche bei der Trophäensuche nach dem Kampf. Außerdem erhaltet ihr 50 Prozent mehr Vouchers für das Erfüllen von Verträgen und 50 Prozent mehr Monokristalle als Belohnung für abgeschlossene Missionen.

Die Codes haben praktischerweise kein Ablaufdatum. Ihr könnt sie also aktivieren, wann ihr wollt. Das Ganze funktioniert über die diesen Link auf der Webseite von Star Conflict. Um einen der Keys für die „Blackhort Rank III Jericho“ und die sieben Tage Premiumstatus für euren Account zu erhalten, müsst ihr nicht weiter tun, als eure E-Mail-Adresse in das dafür vorgesehene Feld unten einzutragen. Mit etwas Glück staubt ihr einen der Codes ab und könnt euch schon bald in Star Conflict mit einem neuen Schiff in die Multiplayer-Schlachten stürzen.