Top Neuheiten 2017 - Spannende Spiele im neuen Jahr

2016 war für Gaming-Fans ein gutes Jahr und auch für 2017 zeichnen sich schon einige vielversprechende Neuerscheinungen ab. Zum Jahreswechsel wollen wir daher mal einen kleinen Ausblick wagen, welche Onlinegames uns in den kommenden zwölf Monaten erwarten. Dabei handelt es sich natürlich nur um eine kleine Auswahl besonders spannender Titel.

Bless Ganz neu ist das Online-Rollenspiel Bless zwar nicht, bislang ist es aber nur in Asien verfügbar. Im Frühjahr dieses Jahres startete die Open Beta in Korea. Der Berliner Publisher Aeria Games kündigte im April an, Bless nach Europa und in die USA zu bringen. Die Entwicklung des Spiels, das auf der Unreal Engine basiert, begann bereits im Jahr 2009 – wird also wirklich Zeit, dass der Titel weltweit erscheint. MMORPG-typisch kreiert ihr mit Hilfe eines umfassenden Editors euren eigenen Helden und erlebt in einer riesigen Spielwelt mit Fantasy-Setting allerlei Abenteuer. Dabei erwarten euch gefährliche Bossgegner, Dungeons mit zahlreichen PvE-Herausforderungen, aber natürlich auch PvP-Scharmützel.

Interessant: Für die musikalische Begleitung hat Entwickler Neowiz Games prominente Unterstützung gefunden. Hans Zimmer, einer der bekanntesten Filmkomponisten unserer Zeit, zeichnet für den Soundtrack von Bless verantwortlich. Im Gaming-Bereich hat Zimmer schon Erfahrung, schrieb unter anderem die Titelthemen für Crysis 2 und Call of Duty: Modern Warfare 2. Einen Erscheinungstermin für Bless im Westen gibt es nach wie vor noch nicht, aber es lohnt sich, den Titel im Auge zu behalten. Albion Online Das Sandbox-MMO Albion Online wird in Berlin (von Sandbox Interactive) entwickelt – und zwar schon seit geraumer Zeit. Schon 2014 liefen die ersten Alpha-Tests an, im Spätherbst 2015 folgte der Startschuss für die Closed Beta. Wenig später, Anfang dieses Jahres, wurde bekannt, dass Albion Online aller Voraussicht nach doch kein Free-to-Play-Spiel wird. Das soll uns nicht daran hindern, den Titel in unsere Liste der vielversprechenden Neuheiten 2017 aufzunehmen. Was die Berliner da bauen, klingt nämlich ziemlich interessant. Albion ist ein MMORPG mit Survival-Faktor. Der Kampf ums Überleben steht im Vordergrund, wobei ihr nicht nur NPC-Gegnern und anderen Spielern trotzen müsst, sondern auch den Launen der Natur.

Ihr könnt im Grunde machen, was ihr wollt: einen Bauernhof bewirtschaften, ein einsames Leben auf einer Insel führen oder einer Gilde beitreten und euch an gewaltigen Schlachten beteiligen. Das Housing-System von Albion Online gibt euch die Chance, euer Haus ganz nach Belieben zu gestalten und Möbel aufzustellen, die das Ganze nicht nur gemütlich machen, sondern euch auch Boni liefern. Derzeit läuft Albion Online in einer „finalen Beta“, der Release dürfte also nicht mehr fern sein. Im Übrigen erscheint Albion für eine Reihe von Plattformen, neben Windows-PC, Linux und Mac auch für Android. Das Spiel soll plattformübergreifend laufen, so dass ihr mit Spielern auf anderen Plattform gemeinsam die Welt erkunden könnt.

SoulWorker Und noch so ein Kandidat, der uns schon im Frühjahr versprochen wurde und von dem wir seither nicht viel gehört haben. Der Plan steht aber noch: SoulWorker vom südkoreanischen Entwickler Lion Games wird von Gameforge nach Europa gebracht. In seinem Heimatland läuft das MMORPG schon längere Zeit (zumindest in Testphasen), während wir hierzulande noch auf Neuigkeiten warten. Es gibt aber schon einiges an Informationen zu dem free-to-play Anime-MMO. SoulWorker bietet die für das Genre typischen Elemente wie PvE- und PvP-Kämpfe und verschiedene Charakterklassen. Da finden sich nicht nur die „gängigen“ Vertreter wie Bogenschützen, Magier und Krieger, sondern auch ein paar besondere, beispielsweise die Klasse „Howling Guitar“, die eine Gitarre als Waffe nutzt.

Auch in diesem Online-Rollenspiel darf ein Housing-System nicht fehlen. Ihr könnt euer virtuelles Eigenheim einrichten, wie ihr wollt, und euch sogar selber als Handwerker verdingen. Eine Gildenfunktion für gemeinsames Spielen gibt es natürlich auch. Ein Release-Termin für SoulWorker in Europa steht noch nicht; wir hoffen einfach mal auf schnelle Entwicklungsfortschritte im neuen Jahr. Crowfall Das MMORPG Crowfall von Artcraft Entertainment ist nicht nur inhaltlich spannend, auch die Finanzierung ist halbwegs originell. Die Macher wollen offenbar auf Nummer sicher gehen und bieten den Leuten verschiedene Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist. Investoren können sich in die Firma einkaufen und Spieler können sich mit nicht gerade billigen Gründerpaketen vorzeitigen Zugang sichern. Insgesamt sind per Crowdfunding schon über zehn Millionen Dollar zusammengekommen. Ein hübsches Sümmchen! Entsprechend hoch ist natürlich auch die Erwartungshaltung.

Die Entwickler selber bezeichnen Crowfall als „Thronkriegs-Simulator“ – sicher kein zufällig gewähltes Label, immerhin werden so direkt Assoziationen mit dem Serien-Hit Game of Thrones geweckt. Im Kern handelt es sich um ein MMORPG, das aber auch Elemente von Strategiespielen, Survival Games und Politik-Simulationen umfasst. Die Spielwelten sind nicht wie sonst üblich in Instanzen mit Monstern und Bossen unterteilt, stattdessen wimmelt es überall nur so vor computergesteuerten Kreaturen und den Einwohnern verschiedener Reiche, die längst untergegangen sind. In dieser Welt kämpft ihr ums Überleben, aber es geht nicht nur darum, eure Existenz zu sichern: Ihr wollt an die Macht kommen. Da ihr mit tausenden anderen Spielern auf einem Server unterwegs seid, erwartet euch dahingehend selbstverständlich einiges an Gegenwind. Crowfall wird für Windows-PC erscheinen, weitere Plattformen (auch Konsolen) könnten später folgen, aber das ist noch sehr leise Zukunftsmusik. Derzeit finden regelmäßig Testphasen statt. Auf der Webseite findet ihr einen Kalender, wo die Termine für verschiedene Regionen vermerkt sind. Wenn ihr im Early Access dabei sein wollt, müsst ihr ein Gründerpaket kaufen.