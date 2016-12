Die 5 Top MMOs des Jahres 2016

Das Jahr ist fast vorbei, Zeit also, einmal zurückzublicken auf das, was uns 2016 spieletechnisch geboten hat. In unserer Liste der Top MMO Games 2016 wollen wir uns auf free-to-play Spiele (egal ob für PC oder Smartphone) konzentrieren – und ihr könnt euch darauf verlassen: Die Mischung ist bunt. Clash Royale Fangen wir mal an mit einer finnischen Produktion. Clash Royale ist ein in diesem Jahr erschienenes free-to-play Mobilegame von Supercell. Das Studio ist vor allem für den mobilen Strategie-Hit Clash of Clans bekannt, eine der erfolgreichsten Spiele-Apps der Welt. Clash Royale nutzt die Marke, die Grafik und die Charaktere des Vorgängers, ist aber in einem anderen Genre angesiedelt. Es handelt sich um eine Art Tower-Defense-Kartenspiel-Mix. Strategie ist also auch hier gefragt, nur müsst ihr keine eigene Burganlage aufbauen und liefert euch stattdessen kurzweilige Matches mit anderen Spielern aus aller Welt.

Euch erwarten in Clash Royale verschiedene Arenen, die ihr nach und nach freischaltet, indem ihr Triumphe einfahrt. Im Laufe der Zeit erhöht sich auch die Zahl der verfügbaren Einheiten, die ihr als Sammelkarten in euer Deck aufnehmen könnt. Welche Figuren ihr aufstellen und welche Zauber ihr einsetzen wollt, bleibt euch und eurer Taktik überlassen. Wichtig ist, wie üblich bei solchen Spielen, eine gute Zusammenstellung sich ergänzender Karten. Einige Zeit nach dem Release für iOS und Android (der war im März dieses Jahres) erschienen schnell umfangreiche Updates, beispielsweise das Turnier-Feature für besonders kompetitive Gemüter. League of Angels 2 In unseren westlichen Gefilden bekommen wir die großen Spiele-Hits in Fernost oft gar nicht mit, auch wenn sie zig Millionen Leute anlocken. Ein paar der oft im Anime-Stil gehaltenen free-to-play Games treten dann aber doch einen globalen Siegeszug an. League of Angels von Youzu Interactive ist so ein Beispiel. In diesem Jahr ist der Nachfolger des Online-Rollenspiels, in dem sich alles um wehrhafte Engel dreht, erschienen. League of Angels 2 punktet mit einer deutlich besseren Grafik, behält das beliebte Spielprinzip aber bei. Ihr seid mit einem Team von Engeln in einer farbenfrohen, aber sehr gefährlichen Fantasy-Welt unterwegs und stellt euch alle paar Meter einer neuen Horde Feinde. Besiegt ihr sie, gewinnt ihr neue Helden und Gegenstände, mit denen ihr eure bereits vorhandenen Charaktere aufwerten könnt.

Kampf-"Haustiere" wie der Süßigkeitenprinz sehen niedlich aus, wissen sich aber zur Wehr zu setzen.

Nach und nach wird Taktik immer wichtiger. Sobald ihr nämlich mehr Figuren gesammelt habt, als Slots in eurem Team verfügbar sind, stellt sich die Frage: Wen aufnehmen in die Gruppe? Ihr könnt Helden mit Nah- und Fernkampf-Fähigkeiten oder Support-Skills aufstellen, wobei sogar die genaue Positionierung im Team eine Rolle spielt. Seit der Veröffentlichung von League of Angels 2 im Frühling sind bereits zahlreiche Updates erschienen, die für noch mehr Spieltiefe sorgen sollten. Unter anderem gibt es mittlerweile das System der Kampfhaustiere, die zwar oft niedlich aussehen, aber als eigenständige Einheiten in eurer Mannschaft richtig viel Schaden bei Gegnern anrichten können. League of Angels 2 ist direkt im Browser und über Facebook spielbar und sicher eines der beliebtesten Rollenspiele im sozialen Netzwerk. Slither.io Es muss nicht immer mega-komplex sein. Slither.io ist ein denkbar simples Browserspiel (eine Mobile-Version gibt es auch), bei dem eigentlich nur Geschick und Timing zählen. Das grundlegende Spielprinzip erinnert an den Handyspiele-Klassiker Snake – mit dem gewaltigen Unterschied, dass ihr euch nicht alleine durch die Gegend schlängelt, sondern euch die Spielwelt mit vielen anderen Leuten teilt. Dadurch wird es manchmal ganz schön brenzlig, dann nämlich, wenn sich eine große Gruppe an Schlangen über die Überreste einer soeben verendeten hermachen. Diese Überreste sind eure Nahrung in Slither.io und entsprechend begehrte Beute. Nur wer viel frisst, wächst zu einer Riesenschlange heran. Groß zu sein macht das Leben aber nicht einfacher. Selbst die winzigste Schlange kann ein Mega-Exemplar auslöschen, wenn sie zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist.

Nur nicht kollidieren!

Eine Schlange wird in Slither.io immer dann zerstört, wenn sie mit dem Kopf gegen eine andere Schlange donnert. Anderen Spielern in den Weg zu rauschen, um sie zu einem Fehler zu zwingen, ist daher eine beliebte Strategie. Ihr merkt schon: Slither.io hat sich in diesem Jahr nicht wegen seiner Komplexität zu einem echten MMO-Hit gemausert, sondern eben weil es so simpel ist. Das Suchtpotenzial ist gewaltig, ähnlich wie schon beim Bakterien-Pendant Agar.io, und die Einstiegshürden gering. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, um mitzuspielen. Pokémon GO Eine Top-Liste im Gaming-Bereich ohne Pokémon GO? Das ist in diesem Jahr schwer vorstellbar. Das Augmented-Reality-Spiel von Niantic war der Mobile-Kracher des Jahres und hat alle anderen Spiele-Apps ziemlich alt aussehen lassen. Der Erfolg rührt sicher einerseits daher, dass Pokémon die Hauptrolle spielen, andererseits aber auch von der Technologie. Eine solche Vermischung von Ingame- und realem Erlebnis gab es vorher schlichtweg nicht, jedenfalls nicht in dieser Art. Noch nie hat ein Spiel dazu geführt, dass Millionen Menschen weltweit plötzlich zu fröhlichen Wandersleuten wurden.

Seit wenigen Tagen auch für die Apple Watch verfügbar: Pokémon GO.

In Pokémon GO durchforstet ihr die echte Welt auf der Suche nach Pikachu und Co, brütet Eier aus und liefert euch mit euren Kreaturen Duelle in der Arena. Der Ansturm auf den Appstore nach dem Release von Pokémon GO im Sommer war so gewaltig, dass die Server zeitweise in die Knie gegangen sind. Ganz reibungslos lief der Start jedenfalls nicht und nach wie vor fehlen auch noch von Spielern herbeigesehnte Features, etwa eine Tauschfunktion. Nichtsdestoweniger zählt Pokémon GO zweifelsohne zu den großen MMO-Hits des Jahres – über kaum ein anderes Spiel wurde mehr berichtet. Und sicherlich haben die Leute für kein anderes Spiel so viele Kilometer zurückgelegt. Naturo Online Für Fans des beliebten Mangas und Animes Naruto war 2016 ein gutes Jahr, denn mit Naruto Online ist das erste offizielle Onlinegame zu den bekannten Ninjas auf den Markt gekommen. Ihr könnt Naruto Online direkt im Browser spielen und schlüpft zwar nicht direkt in die Rolle von Naruto, könnt aber aus anderen kampfkunstbegabten Charakteren wählen. Je länger ihr spielt, desto mehr Techniken lernt ihr und ihr bekommt natürlich die Chance, die Skills eures Helden immer weiter zu verbessern. Erst im April fiel der offizielle Startschuss für das free-to-play MMORPG von Entwickler Oasis Games, doch folgten seitdem schon einige größere Updates.

In Naruto Online werdet ihr zum kampferprobten Ninja.