Die Top Browsergames 2016

Wieder geht ein Jahr zu Ende, wieder wird es Zeit, ein Fazit zu ziehen. Die große Blütezeit der browserbasierten Onlinegames ist zwar mit dem steilen Aufstieg der Mobilegames zu Ende gegangen, nichtsdestoweniger gibt es noch zahlreiche Browserspiele, die sich bei ihrer Community großer Beliebtheit erfreuen – und gelegentlich erscheinen sogar noch neue Titel, die richtig durch die Decke gehen. In unserer Sammlung der Top Browsergames 2016 stellen wir euch die unserer Ansicht nach relevantesten Vertreter des Jahres vor. Mit dabei sind neue Spiele und ältere Titel gleichermaßen.

Klondike Bauernhofspiele erfreuen sich auf jeder Plattform großer Beliebtheit, sei es als Downloadgame für PC, als Mobile-App oder eben als Browserspiel. Klondike von Plinga nimmt sich das beliebte Spielprinzip und versetzt es in ein etwas außergewöhnliches Setting. Statt in gemäßigten Breiten bewirtschaftet ihr euer Land im hohen Norden, genauer gesagt in Alaska. Eigentlich seid ihr hier auf der Suche nach eurem Vater, der verschollen ist, aber nun: Da der nicht aufzufinden ist, macht ihr euch eben daran, das Land zu bestellen und Expeditionen in unerforschte Gefilde zu unternehmen. Klondike hat es nicht nur in unsere Top-5 der besten Browsergames 2016 geschafft, weil der Schauplatz so ungewöhnlich ist, sondern auch, weil der Titel in den vergangenen zwölf Monaten zahlreiche Updates gesehen hat, die das Spielerlebnis noch abwechslungsreicher machen. Beinahe wöchentlich erscheinen neue Missionen und Questreihen, die euch ordentlich zu tun geben, manchmal passend zur Jahreszeit oder zu einem aktuellen Feiertag, oft aber auch einfach als zeitlose Abwechslung für zwischendurch, damit ihr euch tolle Belohnungen erspielen könnt.

Gute Freunde oder wenigstens einen treuen Hund kann man in Alaska immer brauchen.

Die Siedler Online Blue Bytes free-to-play Browserspiel zur beliebten Siedler-Reihe ist ein echter Dauerbrenner. Seit nunmehr sechs Jahren ist das Aufbauspiel online und nach wie vor gilt die DSO-Community als ausgesprochen aktiv und engagiert. Das mag auch daran liegen, dass die Entwickler keine Mühe scheuen, um die Langzeitmotivation zu steigern. Mit dem massiven XXL-Update im Herbst 2015 stieg das Maximallevel auf 75 und eure Heimatinsel wurde um ein Archipel erweitert – ein Add-on, auf das viele lange gewartet haben. Auch 2016 ließ sich Blue Byte nicht lumpen und erfreute die Spielerschaft von Die Siedler Online mit dem Excelsior-Update, das unter anderem einen vollkommen neuen Abenteuer-Typ integrierte: Unternehmungen, die Elemente von Szenarien und militärischen Abenteuern kombinieren. Im Excelsior-Luftschiff stellt ihr mit Hilfe von Kristallen Bücher her, die wiederum Quests starten oder eben eines der neuen Abenteuer. Nicht nur wegen dieses Updates schafft es Die Siedler Online in unsere Top Browsergames 2016, sondern auch, weil es einer der wenigen „Überlebenden“ der F2P-Sparte von Ubisoft ist. Die meisten kostenlosen Onlinegames des Unternehmens (Blue Byte gehört dazu) wurden in diesem Jahr eingestellt.

Highlight in Die Siedler Online war in diesem Jahr das Excelsior-Update.

Goodgame Big Farm Auch das kostenlose Farmspiel Goodgame Big Farm von den Hamburger Goodgame Studios hat schon einige Jahre auf dem Buckel und immer noch eine aktive Community. Kein Wunder, schließlich veröffentlicht das Team regelmäßig neue Inhalte, die euch gut zu tun geben, selbst wenn ihr schon lange mit dabei seid. In diesem Jahr, genauer gesagt im September, ist beispielsweise ein großes Content-Paket live gegangen, das unter anderem die neue Weltkarte ins Spiel implementierte. Die sogenannte „Big Farm World“ ist eine Übersichtskarte, die euch alle eure Bauernhöfe auf einen Blick anzeigt. Außerdem könnt ihr hier unmittelbar erkennen, welche Events gerade laufen – und davon gibt es in Goodgame Big Farm bekanntlich häufig welche. In der Regel geht es dann darum, besondere Gegenstände zu suchen und/oder Pflanzen anzubauen beziehungsweise Produkte herzustellen, um nützliche Belohnungen zu erhalten. Grundsätzlich folgt Goodgame Big Farm dem Prinzip ganz klassischer Bauernhofspiele im F2P-Bereich: Ihr vergrößert nach und nach eure Landwirtschaftsfläche, schaltet mit steigendem Fortschritt neue Pflanzen und Gebäude frei und entwickelt so im Laufe der Zeit einen blühenden Farmbetrieb. Big Farm ist, nach Goodgame Empire, der erfolgreichste Titel aus dem Hause Goodgame Studios.

Die neue Map in Big Farm soll euch einen besseren Überblick geben.

League of Angels 2 Und hier hätten wir einen Vertreter der Browsergames, die 2016 neu auf den Markt gekommen sind. Wie der Titel schon verrät, handelt es sich um die offizielle Fortsetzung des beliebten asiatischen Browser-Rollenspiels League of Angels. Am grundlegenden Prinzip ändert sich auch nicht viel, die Grafik wirkt aber moderner. Ihr habt Zugriff auf zahlreiche engelsgleiche Wesen, die ihr auf eurem Weg durch die Anime-Spielwelt findet und eurem Team hinzufügen könnt. Auf der Weltkarte absolviert ihr eine Station nach der anderen und stellt euch finsteren Schurken in den Weg. Wichtig ist eine clevere Teamzusammenstellung, denn die Fähigkeiten der Engel und der Kampfhaustiere (die wie normale Einheiten funktionieren) ergänzen sich. Es gibt eher fragile Fernkämpfer, widerstandsfähige Tanks und Support-Charaktere. Neue Funktionen und Helden finden in kurzen Abständen den Weg ins Action-Rollenspiel. Seit dem offiziellen Release im Mai hat der chinesischer Entwickler und Publisher Youzu, der in diesem Jahr Bigpoint gekauft hat, schon etliche Updates veröffentlicht. Dass League of Angels 2 auch direkt über Facebook spielbar ist, hat sicher dazu beigetragen, dass das MMORPG innerhalb weniger Wochen eine große Community aufbauen konnte.

Schöne Engel, auf Krawall gebürstet: Das ist LoA 2.

Forge of Empires Das kostenlose Strategiespiel Forge of Empires von InnoGames (Tribal Wars 2, Grepolis) darf in unseren Top Browsergames 2016 auf keinen Fall fehlen. Zwar ist auch dieses Onlinegame nicht erst seit diesem Jahr verfügbar, dafür aber hat es in den vergangenen Monaten einen wichtigen Meilenstein erreicht. Im Mai erschien die (vorerst) letzte Epoche für Forge of Empires, die Arktische Zukunft. Zeitlich gesehen scheint das Ende der Fahnenstange also erreicht – auch wenn es natürlich sein kann, dass die Entwickler im kommenden Jahr noch weitere Zeitalter hinzufügen. Ein Ende der neuen Inhalte bedeutet das jedenfalls nicht, denn allein die eisige Zukunftsepoche staffelte sich in mehrere umfangreiche Updates. Unter anderem ist in dieser Ära der Weg frei für Expeditionen in die Arktis, für die ihr mehrere Teammitglieder rekrutieren könnt. Etliche neue Quests, Gebäude und Produkte haben mit dem neuen Zeitalter ihren Weg ins Spiel gefunden, so dass für ausreichend Beschäftigung gesorgt ist.

Die Arktis-Karte in Forge of Empires.