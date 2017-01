Der südkoreanische Entwickler Dragonfly hat ein umfangreiches Update für seinen kostenlosen Ego-Shooter S.K.I.L.L. – Special Force 2, der hierzulande von Gameforge betrieben wird, veröffentlicht. Damit bekommt ihr neue Inhalte geliefert, allen voran die frische Karte „Antike Ruinen“. Warum sie so heißt, dürfte aufgrund der Überreste alter Strukturen, zwischen denen ihr eure Gefechte bestreitet, selbsterklärend sein. Der Modus, der in dieser Umgebung gespielt wird, ist „Escape“. Aktuell können aber nur VIP-Spieler Matches mit dieser Map hosten.

Dafür haben die Entwickler den „Hexa League 2“-Modus für alle Spieler von Special Force 2 freigegeben. Diese Spielvariante feierte im November des vergangenen Jahres ihr Debüt in dem Multiplayer-Titel, stand damals aber eben nur VIP-Spielern zur Verfügung. Das hat sich nun geändert, so dass ihr alle die Partien spielen könnt, in denen ihr sechs kleine Karten mit jeweils eigenen Regeln nacheinander spielt.

Überraschenderweise haben sich die Entwickler dazu entschieden, die Schneeballschlachten, die es zur Weihnachtszeit in S.K.I.L.L. – Special Force 2 gefunden haben, weiterhin im Spiel zu belassen, was auch die Map „Christmas Farm“ miteinschließt. Aber umso besser für euch, denn die spaßigen Matches sorgen für Abwechslung. Wollt ihr dann doch wieder mit scharfer Munition schießen, könnt ihr euch die neue Waffe, die FN F2000 Predator, besorgen. Das Sturmgewehr stammt aus der belgischen Schmiede Fabrique Nationale Herstal und kommt im Bullpup-Design daher. Die Knarre wird im Shop von Special Force 2 in der Orgelbox samt Predator-Tarnmuster angeboten.